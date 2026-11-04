Пополнение счета ФЛП собственными средствами доходом не считают, а вот оплата от клиентов на личную карту - да. Разбираем, как не попасть под финмониторинг и не получить доначисление.

Лимит переводов на карту в Украине сейчас устанавливают не государство, а сами банки. Но для предпринимателей правила сложнее: то, что кажется обычным движением денег между собственными счетами, налоговая может расценить как скрытую выручку.

Перевод с карты физлица на счет ФЛП и обратно закон не запрещает, однако налоговые последствия этих операций принципиально разные. Деньги, которые предприниматель после уплаты налогов выводит со счета ФЛП на личную карту, повторно не облагаются. А вот пополнение счета ФЛП собственными средствами не считают доходом лишь при одном условии - если эти средства уже были обложены налогом и их происхождение можно подтвердить документами.

Вывод денег с ФЛП на личную карту

Плательщик единого налога платит налог с дохода в момент его поступления на счет. Поэтому средства, оставшиеся после уплаты единого налога и ЕСВ, уже принадлежат предпринимателю как физлицу. НДФЛ и военный сбор с такого перевода на личную карту не платят. Закон не ограничивает, как часто и сколько можно выводить, и не требует отчитываться о том, на что потрачены деньги.

Важно лишь правильно сформулировать назначение платежа. Подойдут варианты «Перевод собственных средств ФЛП на личные нужды» или «Перечисление собственных средств, без НДС». Не стоит писать «зарплата» или «оплата услуг», ведь предприниматель не может быть сам себе работодателем или подрядчиком - такая формулировка лишь вызовет вопросы финмониторинга.

Лимиты и комиссии банков для ФЛП

Перевод со счета ФЛП на собственную карту формально не является P2P-переводом между физлицами, но для новых и «спящих» ФЛП банки применяют отдельные месячные лимиты. С 14 ноября 2026 года они составят 400 000 грн для 1 группы и 1 млн грн для 2-3 групп.

Комиссия зависит от тарифа конкретного банка. Вывод на собственную карту внутри одного банка чаще всего бесплатный, а вот перевод на карту другого банка может быть платным.

Пополнение счета ФЛП собственными средствами

Перечень исключений в пункте 292.11 Налогового кодекса собственные средства прямо не упоминает. Однако ГНС в ЗИР (категория 107.01.05) разъясняет: собственные средства ФЛП, зачисленные на текущий счет для предпринимательской деятельности, в доход не включаются, если они уже облагались налогом при начислении или выплате. Чаще всего речь идет о зарплате, доходе от продажи имущества или других уже обложенных суммах.

Подтверждением служат данные Государственного реестра физических лиц о доходах и удержанном налоге, справка от работодателя или платежные документы об уплате НДФЛ. Без таких документов налоговая может увидеть в поступлении выручку и доначислить единый налог.

Как правильно обозначить назначение платежа

Наиболее распространенные формулировки: «Пополнение счета собственными средствами (заработная плата, с которой уплачен НДФЛ и военный сбор)»; «Внесение выручки за период с 01.10.2026 по 15.10.2026» для наличных, уже учтенных в доходах; «Возвратная финансовая помощь согласно договору №, от» для средств от другого человека.

Оплата от клиентов на личную карту: главный риск

Деньги за товары или услуги, полученные на личную карту вместо счета ФЛП, все равно остаются доходом от предпринимательской деятельности. ГНС требует включить их в учет и уплатить налог. Кроме того, Инструкция НБУ № 162 от 29.07.2022 запрещает использовать счет для личных нужд в предпринимательских операциях, поэтому банк может ограничить обслуживание карты.

Если такие поступления не отражены в учете, при проверке налоговая может доначислить налог и штраф. Есть и риск, что доход квалифицируют как доход физлица и обложат по ставке 23% без вычета расходов. Неучтенная выручка также может скрывать превышение лимита группы, который в 2026 году составляет 1 444 049 грн для 1 группы и 7 211 598 грн для 2 группы.

Отдельная угроза - штрафы за РРО. Для ФЛП, обязанных применять РРО или ПРРО, оплата на номер карты считается расчетной операцией. Без фискального чека с 1 августа 2025 года действуют штрафы 100% стоимости товара за первое нарушение и 150% за каждое последующее. Если же клиент платит через банк на IBAN предпринимателя, это банковская операция, и чек обычно не нужен.

Лимиты P2P и усиленный мониторинг

Регуляторный лимит 150 000 грн в месяц, введенный постановлением НБУ № 102, прекратил действие с 1 апреля 2025 года. Теперь ограничения устанавливают сами банки в рамках риск-ориентированного подхода. По обновленному Меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг (от 14 мая 2026 года), лимит составляет 100 000 грн в месяц для клиентов низкого и среднего риска и 50 000 грн для клиентов высокого риска без подтвержденных доходов.

Финмониторинг обращает внимание на десятки мелких переводов от разных физлиц, одинаковые суммы и комментарии вроде «за товар». Подозрительно выглядит и схема, когда деньги поступают на счет ФЛП и в тот же день почти полностью выводятся на личную карту.

Что делать, чтобы не попасть под контроль

Помогут несколько простых правил: сначала платите единый налог и ЕСВ, а выводите только остаток; выводите средства регулярно, а не сразу после каждой оплаты; оставляйте на счете резерв на налоги и расходы бизнеса; пишите в назначении «Перевод собственных средств ФЛП»; оплачивайте поставщиков со счета ФЛП, а не с личной карты.

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