Синоптики предупредили о ветре с порывами до 15 м/с и выше и первых ночных морозах до -3 градусов. Где будет холоднее всего, а где пройдёт дождь - читайте дальше.

Прогноз погоды на неделю в Украине на 5 ноября обещает некомфортный день - синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных морозах и штормовых порывах ветра.

Уже ближайшей ночью на большей части Украины столбики термометров опустятся ниже нуля. Минимальная температура будет колебаться в пределах от 0 до -3 градусов, а на востоке и юге будет немного теплее - +1...+4 градуса.

Штормовой ветер: где будет опаснее всего

Главную опасность на 5 ноября представляет ветер. В течение дня ожидаются порывы 10-14 метров в секунду, а местами и штормовые - 15 метров в секунду и больше. Такие порывы могут валить ветки, срывать рекламные конструкции и затруднять движение высокого транспорта.

Наталья Диденко предупредила, что синоптическую ситуацию в Украине и дальше будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому существенных осадков не предвидится. Лишь в Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь.

Днём температура воздуха будет держаться выше нуля, однако невысокая - всего +4...+8 градусов. То есть ощутимо прохладно, а с ветром будет казаться ещё холоднее.

Погода в Киеве

В столице в ночь на 5 ноября температура будет колебаться около 0 градусов, местами до небольших минусов. Осадков синоптики не прогнозируют, однако порывистый ветер в Киеве сохранится.

Что советует синоптик украинцам

В такую погоду важно одеваться теплее, ведь сочетание мороза ночью и сильного ветра днём создаёт ощущение, будто на улице значительно холоднее реальных показателей термометра. Водителям стоит быть внимательными на открытых участках трасс, а пешеходам - держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Похолодание в Украине, по предварительным данным, продлится примерно до 10 ноября, а уже с 10-11 ноября температура начнёт постепенно расти.

Ранее Politeka сообщала, что в Киевской области на неделю прогнозируют дожди.