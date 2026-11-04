Прогноз погоды на неделю в Украине на 5 ноября обещает некомфортный день - синоптик Наталья Диденко предупредила о ночных морозах и штормовых порывах ветра.
Уже ближайшей ночью на большей части Украины столбики термометров опустятся ниже нуля. Минимальная температура будет колебаться в пределах от 0 до -3 градусов, а на востоке и юге будет немного теплее - +1...+4 градуса.
Штормовой ветер: где будет опаснее всего
Главную опасность на 5 ноября представляет ветер. В течение дня ожидаются порывы 10-14 метров в секунду, а местами и штормовые - 15 метров в секунду и больше. Такие порывы могут валить ветки, срывать рекламные конструкции и затруднять движение высокого транспорта.
Наталья Диденко предупредила, что синоптическую ситуацию в Украине и дальше будет определять область высокого атмосферного давления, поэтому существенных осадков не предвидится. Лишь в Черниговской и Сумской областях возможен небольшой дождь.
Днём температура воздуха будет держаться выше нуля, однако невысокая - всего +4...+8 градусов. То есть ощутимо прохладно, а с ветром будет казаться ещё холоднее.
Погода в Киеве
В столице в ночь на 5 ноября температура будет колебаться около 0 градусов, местами до небольших минусов. Осадков синоптики не прогнозируют, однако порывистый ветер в Киеве сохранится.
Что советует синоптик украинцам
В такую погоду важно одеваться теплее, ведь сочетание мороза ночью и сильного ветра днём создаёт ощущение, будто на улице значительно холоднее реальных показателей термометра. Водителям стоит быть внимательными на открытых участках трасс, а пешеходам - держаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
Похолодание в Украине, по предварительным данным, продлится примерно до 10 ноября, а уже с 10-11 ноября температура начнёт постепенно расти.
Ранее Politeka сообщала, что в Киевской области на неделю прогнозируют дожди.