Киевстар предлагает людям от 60 лет и лицам с инвалидностью льготный тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт». Рассказываем, что именно входит в пакет и как его подключить.

Тарифы «Киевстар» в ноябре обновились снова, однако для пенсионеров оператор оставил отдельное льготное предложение. Люди от 60 лет и лица с инвалидностью могут пользоваться связью по фиксированной цене и не переплачивать.

Речь идет о тарифе «ВСЕ РАЗОМ Комфорт», который обойдется абоненту в 220 гривен в месяц. Это одно из самых доступных предложений оператора для людей старшего возраста.

Условия тарифа, сообщает сайт Киевстара, остаются действующими по состоянию на ноябрь 2026 года. Полный перечень услуг и актуальные пакеты можно посмотреть на странице kyivstar.ua/tariffs.

Что входит в пакет

За 220 гривен абонент получает довольно широкий набор услуг. Прежде всего это 10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ доступны в роуминге.

В пакет также входят безлимитные звонки на номера Киевстар и 100 минут на звонки в другие сети. Для тех, кто пользуется домашним интернетом, предусмотрено подключение до 100 Мбит/с.

Отдельно оператор позволяет бесплатно выбрать одну дополнительную услугу «Суперсила». Это может быть, например, больше интернета или другие полезные опции, которые абонент выбирает под свои нужды.

Почему тариф выгоден именно сейчас

Напомним, что с 8 октября 2026 года Киевстар повысил стоимость тарифов для части абонентов. В компании объяснили это ростом расходов на топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые для поддержки качества связи.

На фоне подорожания льготный тариф «ВСЕ РАЗОМ Комфорт» стал способом не переплачивать. Для людей на пенсии, где каждая гривна на счету, фиксированные 220 гривен в месяц позволяют заранее планировать расходы на связь.

Что делать, если тариф не устраивает

Если обновленный тариф абоненту не подходит, в Киевстаре предлагают несколько вариантов. Можно выбрать другой тариф из актуальной линейки или посмотреть предложения в приложении «Мой Киевстар».

Предусмотрена также возможность досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством. Для уточнения деталей можно позвонить на номер 477*9.

Ранее Politeka сообщала, что изменится для пользователей мобильной связи с 1 ноября.

Также Politeka сообщала, какие пакеты доступны от 100 грн у Vodafone, lifecell и Киевстар.