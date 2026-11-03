Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 4 по 10 ноября показывает стабильно прохладный день с максимумом до +7°, однако уже с субботы ночи принесут похолодание до -1°. Осадки синоптики прогнозируют только в пятницу, 6 ноября.

Ночные заморозки возвращаются на Киевщину — на этой неделе, с 4 по 10 ноября, днём температура в области удержится в пределах +5…+7°, но ночью столичный регион ожидает существенное похолодание, вплоть до -1°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели днём в Киевской области будет от +5° до +7°, то есть дневная температура удержится довольно стабильно, без резких перепадов.

В среду, 4 ноября, днём ожидается +7°, ночью +5°, небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В четверг, 5 ноября, воздух днём прогреется до +6°, а ночью охладится до +2°, облачно с прояснениями, без осадков.

В пятницу, 6 ноября, днём удержится +7°, ночью +6° — это самая тёплая ночь недели. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 7 ноября, столбики термометров днём покажут +6°, а ночью резко упадут до -1° — это первая морозная ночь недели. Облачность малооблачная, осадков не будет.

В воскресенье, 8 ноября, днём потеплеет до +7°, ночью же температура удержится на отметке +1°, небо облачное с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 9 ноября, днём ожидается +6°, ночью +1°, малооблачно, осадков не прогнозируют.

Во вторник, 10 ноября, завершающий день недели принесёт днём +5° — это самый холодный дневной показатель периода, ночью же температура снова опустится до -1°. Облачность малооблачная, без осадков.

Итак, самое тёплое время в области будет в среду, 4 ноября, и в пятницу, 6 ноября, когда днём ожидается +7°. Самый прохладный день — вторник, 10 ноября, с дневным максимумом +5°. Перепад дневных температур за неделю небольшой — всего 2°, однако ночи принесут значительно более ощутимое похолодание, особенно в субботу и вторник, когда термометры опускаются до -1°. Единственный день с возможными осадками — пятница, 6 ноября.

Синоптики советуют жителям Киевской области учитывать ночное похолодание: с наступлением темноты стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В пятницу, когда возможны осадки, не помешает иметь при себе зонт и быть осторожными за рулём из-за возможной скользкости на дороге.

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