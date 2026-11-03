Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 4 по 10 листопада показує стабільно прохолодну днину з максимумом до +7°, однак уже з суботи ночі принесуть похолодання до -1°. Опади синоптики прогнозують лише у п’ятницю, 6 листопада.

Нічні заморозки повертаються на Київщину — цього тижня, з 4 по 10 листопада, вдень температура в області утримається у межах +5…+7°, але вночі столичний регіон очікує суттєве похолодання, аж до -1°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня вдень у Київській області буде від +5° до +7°, тобто денна температура триматиметься доволі стабільно, без різких перепадів.

У середу, 4 листопада, вдень очікується +7°, вночі +5°, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не прогнозують.

У четвер, 5 листопада, повітря вдень прогріється до +6°, а вночі охолоне до +2°, хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень утримається +7°, вночі +6° — це найтепліша ніч тижня. Небо буде малохмарним, однак синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 7 листопада, стовпчики термометрів вдень покажуть +6°, а вночі різко впадуть до -1° — це перша ніч з морозом цього тижня. Хмарність малохмарна, опадів не буде.

У неділю, 8 листопада, вдень потеплішає до +7°, вночі ж температура триматиметься на позначці +1°, небо хмарне з проясненнями, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, вдень очікується +6°, вночі +1°, малохмарно, опадів не прогнозують.

У вівторок, 10 листопада, завершальний день тижня принесе вдень +5° — це найхолодніший денний показник періоду, вночі ж температура знову опуститься до -1°. Хмарність малохмарна, без опадів.

Отже, найтепліше в області буде в середу, 4 листопада, та в п’ятницю, 6 листопада, коли вдень очікується +7°. Найпрохолодніший день — вівторок, 10 листопада, з денним максимумом +5°. Перепад денних температур за тиждень невеликий — усього 2°, однак ночі принесуть значно відчутніше похолодання, особливо в суботу та вівторок, коли термометри опускаються до -1°. Єдиний день з можливими опадами — п’ятниця, 6 листопада.

Синоптики радять мешканцям Київської області враховувати нічне похолодання: з настанням темряви варто одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У п’ятницю, коли можливі опади, не завадить мати при собі парасольку та бути обережними за кермом через можливу слизькість на дорозі.

київську область накриють дощі з похолоданням: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 2 по 8 листопада

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про похолодання з дощами: прогноз погоди на тиждень у Київській області з 1 по 7 листопада.

Також Politeka повідомляла, листопад почнеться з похолодання: синоптики дали прогноз погоди на тиждень у Київській області з 31 жовтня по 6 листопада.