Пенсіонери, які тривалий час перебувають за межами України, мають пройти обов'язкову ідентифікацію до 31 грудня 2026 року. Інакше Пенсійний фонд зупинить нарахування грошей.

Надбавки до пенсії та інші виплати цікавлять українців, які виїхали за кордон, адже їм доводиться щороку підтверджувати право на гроші. Пенсійний фонд України нагадав, що до 31 грудня 2026 року пенсіонери, які тимчасово проживають за межами країни, зобов'язані пройти процедуру ідентифікації. Інакше нарахування виплат можуть припинити.

Вимога стосується не всіх, хто виїхав. За постановою Кабміну № 299 до осіб, які тимчасово проживають за кордоном, належать громадяни України, котрі перебувають у іншій країні щонайменше 183 дні протягом календарного року, або отримали тимчасовий захист чи статус біженця через російську агресію та не оформили постійне проживання за кордоном.

Кому перевірка не потрібна

Ті, хто провів за межами України менше ніж 183 дні і не має тимчасового захисту чи статусу біженця, щорічну ідентифікацію проходити не зобов'язані. Також перевірка не потрібна, якщо пенсія виплачується за міжнародним договором України з іншою країною і такий договір її не передбачає.

Процедуру проводять один раз на календарний рік. Якщо людина вже пройшла ідентифікацію у 2026 році, а потім виїхала за кордон, повторювати її лише через виїзд не потрібно. Для продовження виплат у 2027 році достатньо, щоб ідентифікація за 2026 рік була пройдена до 31 грудня.

Три способи підтвердити особу

ПФУ пропонує три основних варіанти проходження ідентифікації з-за кордону. Перший - "Дія.Підпис" через портал або мобільний додаток Пенсійного фонду. Для цього потрібен смартфон із додатком "Дія", а для входу через веб-портал зручніше мати другий екран, на якому відображатиметься QR-код.

Другий спосіб - відеоідентифікація через один із месенджерів: Google Meet, Signal, Telegram, Viber, WhatsApp або Zoom. Для сеансу потрібні паспорт або ID-карта і РНОКПП. Третій - звернення до українського посольства чи консульства, де підтвердять, що людина жива, а потім подадуть заяву до ПФУ.

Як записатися на відеоідентифікацію

Заявку на відеозв'язок подають на веб-порталі ПФУ або за телефонами Контакт-центру: 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71. Після цього на електронну пошту надходять дата і час сеансу. Відеосеанс проводиться протягом 30 календарних днів, але не раніше ніж через 10 робочих днів після звернення. Орієнтовна тривалість розмови - до 20 хвилин.

Планувати звернення на останні дні грудня ризиковано: запис і проведення сеансу займають час. Тому краще пройти процедуру заздалегідь, а не чекати кінця року.

Що робити, якщо процедура не пройшла

Сам факт відеодзвінка не означає успіху. Територіальний орган ПФУ ухвалює рішення про встановлення особи не пізніше ніж через 10 днів після сеансу, а про результат повідомляє протягом трьох робочих днів. Перевірити статус можна в сервісі "Моя ідентифікація" в особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ або в мобільному додатку.

Якщо призначений сеанс не відбувся через проблеми зі світлом чи інтернетом, ПФУ надсилає повторний лист із новою датою. У разі технічних збоїв варто писати на електронну пошту vio@pfu.gov.ua. Якщо особу не встановили, орган Фонду зобов'язаний повідомити причину, порядок і термін повторного звернення.

Окремий обов'язок для тих, хто виїхав із тимчасово окупованих територій: такі пенсіонери мають окремо повідомити ПФУ, що не отримують виплати від органів РФ. Це не замінює ідентифікацію, але є додатковою умовою для збереження української пенсії.

Раніше Politeka повідомляла, кому з 1 листопада додадуть вікову надбавку до пенсії.

Також Politeka повідомляла, коли та на скільки зростуть пенсії під час індексації у три етапи.