Для домогосподарств з електроопаленням діє пільговий тариф на світло - 2,64 грн за кВт·год, але лише в межах 2000 кВт·год на місяць. Усе, що спожито понад ліміт, доведеться оплачувати за повною ціною 4,32 грн за кВт·год.

З початком опалювального сезону рахунки за опалення й газ відчутно зростають, тож українці шукають способи платити менше. Тарифи на опалення та світло в осінньо-зимовий період особливо важливі, адже для домогосподарств з електроопаленням діє пільгова ціна на електроенергію, яка має жорсткий місячний ліміт.

Як нагадують у Новини.LIVE, власники електроопалення платять за світло лише 2,64 грн за кВт·год, але тільки якщо споживають не більше 2000 кВт·год на місяць. Усе, що перевищує цей ліміт, розраховують уже за повним тарифом - 4,32 грн за кВт·год. Тобто кожен «зайвий» кіловат коштує на 1,68 грн дорожче, ніж у межах ліміту.

Взимку електроопалення може спокійно вийти за 2000 кВт·год, особливо у великих будинках або за сильних морозів. Тому перед сезоном варто перевірити, скільки саме кіловат на місяць споживає домогосподарство, - ці дані є в особистому кабінеті енергопостачальника або в попередніх платіжках.

Зменшити фінансове навантаження допомагають і компенсації на комунальні послуги. Для окремих категорій громадян держава покриває частину рахунків: у деяких випадках ідеться про відшкодування 25% вартості, але знижка може сягати й 100% спожитих послуг - залежно від категорії та рівня доходів домогосподарства.

Що робити, якщо батареї ледь теплі, а рахунок виставили повний

Закон «Про житлово-комунальні послуги» та постанова Кабміну від 27.12.2018 № 1145 дають споживачеві право на перерахунок, якщо послуга надана неякісно. Спершу переконайтесь, що проблема саме в теплопостачанні, а не в повітряній пробці в системі опалення.

Далі алгоритм такий: подайте звернення до обслуговуючої компанії (ЖЕК або ОСББ) та постачальника тепла; узгодьте дату комісії, яка огляне приміщення і складе акт про якість послуги; попросіть зробити перерахунок платіжки. Якщо звернення ігнорують, запросіть двох свідків, наприклад сусідів, і самостійно складіть акт у довільній формі, завірте його підписами та передайте до ЖЕКу/ОСББ і теплопостачальника. Якщо і це не допомогло, скаржтеся до територіального органу Держпродспоживслужби за місцем проживання.

Фахівці АТ «Полтавагаз» також радять прості способи зменшити платіжки: оглянути вікна й двері на щілини та протяги, замінити ущільнювачі, не затуляти радіатори щільними шторами чи меблями й підтримувати комфортну температуру без перегріву. Окремо зверніть увагу на газові прилади: застаріле обладнання з часом споживає більше газу, тому його заміна на енергоефективне може окупитися.

Раніше Politeka повідомляла, пенсії та комунальні тарифи в Україні: у ПФУ розповіли, кому з 1 листопада додадуть вікову надбавку.

Також Politeka повідомляла, Київстар з 4 листопада оновлює тарифи та вводить новий: що зміниться для абонентів.