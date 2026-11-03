Коли близька людина зникає на війні, родина має право на частину грошового забезпечення, пенсію у зв'язку з втратою годувальника та безоплатну правничу допомогу. Пояснюємо, хто може отримати ці гарантії та з чого почати оформлення.

Виплати для родин військових, зниклих безвісти регулює окремий закон «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». Йдеться насамперед про людей, які зникли через війну або окупацію. Родичі не мають чекати завершення розшуку - частиною прав можна скористатися вже зараз.

Основний перелік прав визначає саме цей закон. Родина має право на інформацію про розшук, на пенсію для визначених членів сім'ї та на безоплатну правничу допомогу. Окремий механізм діє для виплати частини грошового забезпечення військовослужбовця.

З чого почати оформлення

Насамперед потрібно подати заяву до поліції та отримати у слідчого витяг із ЄРДР. За потреби здають біологічні зразки для ДНК-експертизи. Якщо зник військовий, важливо підтримувати зв'язок із його частиною та ТЦК і СП.

Окремий документ - витяг із Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Він потрібний для оформлення низки гарантій. Замовити його можна безоплатно через «Єдине вікно для громадян» МВС. До запиту додають документ, що посвідчує особу, та підтвердження родинних зв'язків. Звичайний строк надання - до 10 робочих днів, за додаткової перевірки - до 30 календарних.

Які виплати передбачені родині

За постановою КМУ №884 порядок виплати залежить від того, чи залишив військовослужбовець особисте розпорядження на випадок полону. Якщо розпорядження є, кошти отримують визначені в ньому люди у встановлених частках.

Якщо розпорядження немає, загалом 50% грошового забезпечення після передбачених законом відрахувань розподіляють порівну між визначеними законом отримувачами. Це дружина або чоловік, представники неповнолітніх дітей, діти з інвалідністю з дитинства та батьки. Діють законодавчі винятки, зокрема щодо отримувачів аліментів.

За відсутності цих людей право на загалом 20% можуть мати повнолітні діти та рідні брати чи сестри, законним представником яких був військовий. Решта коштів зберігається за військовослужбовцем. Важливо: це частки для відповідної групи отримувачів, а не виплата кожному окремо.

Як подати заяву на виплату

Заяву подають на ім'я командира частини, зокрема через ТЦК та СП. Знадобляться документи про особу, підтвердження родинних зв'язків та банківські реквізити. Повний перелік залежить від підстав звернення.

Пенсія, поки людину шукають

Визначені законом непрацездатні члени сім'ї можуть отримувати пенсію у зв'язку з втратою годувальника без оголошення людини померлою. За роз'ясненням ПФУ, право виникає через місяць після внесення відомостей до Реєстру та не залежить від страхового стажу зниклого. Перелік отримувачів визначає стаття 36 Закону про пенсійне страхування.

Звернутися можна до сервісного центру ПФУ або через його вебпортал. До заяви додають витяг із Реєстру, документи про спорідненість та підтвердження права на пенсію.

Юридична допомога та майно

Родичі зниклих безвісти за особливих обставин мають право на безоплатне представництво в суді та підготовку процесуальних документів у питаннях, пов'язаних зі зникненням. Ця гарантія діє з 4 липня 2025 року й зберігається у 2026-му. Звернутися можна до системи безоплатної правничої допомоги.

За потреби над майном зниклого можна встановити опіку через нотаріуса. Майно не переходить автоматично у власність родичів: опіка потрібна для його збереження та управління в інтересах власника.

У вересні 2026 року Міноборони уточнило: військовим частинам заборонено передчасно припиняти виплати лише через документи про впізнання тіла. Для припинення мають бути передбачені законом підстави, зокрема рішення суду або актовий запис про смерть. Покрокові інструкції та контакти відповідальних органів зібрані на офіційній платформі МВС для родин зниклих безвісти.

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