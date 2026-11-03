Однокімнатну квартиру в Запоріжжі можна купити приблизно за 16,5 тисячі доларів - найдешевше серед обласних центрів. Аналітики ЛУН опублікували свіжі цифри за III квартал 2026 року.

Ціни на квартири та оренду житла в Україні різняться в рази залежно від міста, і Запоріжжя вкотре опинилося серед найдоступніших обласних центрів. За даними аналітичного сервісу ЛУН за III квартал 2026 року, однокімнатна квартира тут коштує близько 16,5 тисячі доларів.

Це найнижча ціна серед міст, які порівнювали аналітики. Для наочності: в Харкові «однушка» коштує 24 тисячі доларів, у Сумах - 23,5 тисячі, в Миколаєві - 21,9 тисячі, а в Дніпрі вже 35 тисяч доларів. За рік запорізьке однокімнатне житло подорожчало лише на 3%.

Запоріжжя також лишається одним із найдоступніших міст за співвідношенням цін і зарплат. Якщо відкладати весь заробіток, на «однушку» тут вдасться назбирати за 2,5 року. У Харкові та Миколаєві на це піде 3,3 року, в Сумах - майже чотири, в Києві - 6,7 року, а у Львові та Луцьку - майже дев'ять років.

Скільки коштує двокімнатна та трикімнатна квартира

Двокімнатна квартира в Запоріжжі обходиться приблизно в 24,5 тисячі доларів, трикімнатна - в 34,7 тисячі. За рік ціни на них зросли на 7% та 5% відповідно. Трикімнатне житло в Запоріжжі теж найдешевше серед досліджених міст: у Харкові за нього просять близько 50 тисяч доларів, у Дніпрі - 60 тисяч, а в Києві - 146 тисяч.

Що стосується первинного ринку, то квадратний метр у запорізькій новобудові коштує близько 24,1 тисячі гривень. Це найнижча ціна серед міст із дослідження, і за рік вона не змінилася. У Харкові квадратний метр вартує 28,6 тисячі гривень, у Сумах - 26 тисяч, у Києві - 65 тисяч, а у Львові - майже 70 тисяч гривень.

Купити квартиру в новобудові можна в 11 житлових комплексах Запоріжжя, і за рік їхня кількість не змінилася. Для порівняння, в Миколаєві таких комплексів 15, у Харкові - 16, а в Дніпрі - цілих 41.

Оренда житла: де тут підступ

Оренда однокімнатної квартири в Запоріжжі обходиться приблизно в 7 тисяч гривень на місяць, і за рік ціна зросла одразу на 40%. Дешевше зняти таке житло серед досліджених міст можна лише в Херсоні та Сумах. У Харкові за оренду «однушки» платять близько 9,5 тисячі гривень, у Києві - 17 тисяч, у Львові - майже 25 тисяч, а в Ужгороді - 36 тисяч гривень на місяць.

Водночас за останні пів року оренда в Запоріжжі подешевшала. За однокімнатну квартиру тепер просять на 12% менше, за двокімнатну - на 18%, а за трикімнатну - на 24%. Тобто стрімке річне зростання частково нівелювалося у другому півріччі.

Такі дані наводить сервіс ЛУН у звіті за III квартал 2026 року, про що повідомляє видання «Справжнє». Дослідження охопило обласні центри, які порівнювали аналітики.

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