Військовим не можна самовільно заселятися в покинуті будинки біля місця служби: це кваліфікують як незаконне проникнення. Держава має законні механізми забезпечення житлом — від службового фонду до грошової компенсації за оренду.

Житло для військових в Україні оформлюється лише через офіційні механізми — самовільно займати покинуті квартири біля позицій чи нових баз категорично заборонено. Про це нагадали в Сумському ТЦК та СП.

Біля місця несення служби часто розташовані будинки, власники яких евакуювалися через бойові дії. Таке житло може пустувати місяцями чи роками, але займати його для проживання за власним розсудом бійці не мають права.

Цивільне законодавство гарантує недоторканність житла незалежно від присутності господарів. Відсутність власників не скасовує їхніх прав на майно і не змінює правовий статус об'єкта.

Що загрожує за самовільне заселення

Самовільне заселення кваліфікують як незаконне проникнення до житла. Залежно від обставин такі дії підпадають під статтю 162 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність.

Правовою підставою для заняття приміщення не можуть служити ні усні дозволи сторонніх осіб, ні власні припущення військових про те, що господарі назавжди покинули населений пункт.

Водночас у держави справді є спеціальні механізми забезпечення армії приміщеннями під час воєнного стану. Ідеться про так звану військово-квартирну повинність, передбачену пунктом 17 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Цей інструмент дозволяє розквартировувати особовий склад, однак його реалізація — виняткова прерогатива уповноважених органів. Боєць не наділений повноваженнями обирати порожню будівлю і вселятися туди самостійно.

Як військовому законно отримати житло

Якщо військовослужбовець опинився без місця для проживання, йому слід використати легальні механізми. Фахівці наводять покроковий алгоритм дій.

Куди звертатися та які документи потрібні

Подати рапорт командуванню з вимогою забезпечити розміщення або надати житло.

Перевірити наявність вільних місць у гуртожитках або фонді службового житла.

Оформити передбачену державою грошову компенсацію за оренду приватного житла.

Звернути увагу командування та представників місцевої влади на порожню будівлю поблизу, щоб уповноважені органи перевірили її статус і можливість легального використання для потреб оборони.

Компенсацію за оренду житла військовим виплачує держава через військову частину — рапорт подають на ім'я командира, до нього додають договір оренди та підтверджувальні документи. Також працюють житлові сертифікати за програмою «єВідновлення» для тих, чиє житло знищене чи пошкоджене.

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