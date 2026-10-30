Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги, схвалила проєкт нових правил перерахунку вартості тепла після російських атак. Документ передбачає спеціальний коефіцієнт для пошкоджених систем теплопостачання.

Початок опалювального сезону 2026 в Полтавській області вже стартував, але через російські обстріли правила розрахунку тепла можуть змінити. НКРЕКП підготувала проєкт, який вводить спеціальний коефіцієнт перерахунку для пошкоджених систем теплопостачання та інший порядок розрахунків між підприємствами.

На засіданні 27 жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила для обговорення два проєкти постанов. Один стосується правил користування тепловою енергією, другий - методик розрахунку тарифів на розподіл і зберігання природного газу. Обидва документи поки що лишаються проєктами, а не остаточними рішеннями.

Як пропонують перераховувати тепло після обстрілів

Головні положення містить 43-сторінковий документ зі змінами до Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою НКРЕКП №888. У ньому з'являється новий пункт 7.4.3, який регулює перерахунки за договорами постачання теплової енергії у разі надзвичайної ситуації.

Передбачено два варіанти. Якщо параметри теплоносія або характеристики якості тепла відхиляються від договірних показників до 30% включно, перерахунок у бік зменшення проводитимуть за чинним механізмом пункту 7.4.1. Якщо ж відхилення перевищує 30% через пошкодження джерел теплопостачання внаслідок російської агресії, застосують той самий механізм, але з коефіцієнтом перерахунку 0,8 - незалежно від наявності вузла комерційного обліку.

Проєкт прямо згадує ракетні та дронові атаки, артилерійські обстріли й удари керованими авіабомбами. Коефіцієнт передбачений як для недотримання температурного графіка, так і для порушення гідравлічного режиму.

Чи отримає кожен мешканець знижку 20%

Важливо: це не означає, що кожен житель автоматично отримає знижку 20% у платіжці. Проєкт регулює передусім договірні відносини між учасниками системи теплопостачання - виробниками та теплопостачальними підприємствами, а не напряму рахунки споживачів.

Ще одне нововведення стосується обсягів тепла, які виробник фактично відпускає теплопостачальному підприємству. Якщо обсяг відрізняється від скоригованого планового показника на 10% і більше через невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань виробником, проєкт передбачає спеціальний перерахунок. Вартість може змінюватися як у бік зменшення, так і в бік збільшення - залежно від фактичних обсягів.

Що зміниться під час аварій і відключень опалення

Документ також визначає порядок залучення резервних і аварійних джерел теплової енергії в період воєнного стану. Такі джерела можна буде тимчасово використовувати за умови підтвердження їхньої готовності до безпечної роботи та узгодження технічних параметрів.

Початок і завершення їх використання потрібно буде оформлювати документально. Окремо передбачений порядок закупівлі тепла, коли місцева влада не організувала передбачений законодавством конкурс - він включає формування плану закупівель, порівняння економічних умов і технічну перевірку можливості постачання.

Що хочуть змінити для газових підприємств

Другий проєкт НКРЕКП стосується використання економії коштів, закладених у тарифах на нормативні та виробничо-технологічні втрати природного газу. Зараз методики передбачають використання такої економії за рішенням регулятора у рік її утворення або наступного року.

НКРЕКП пропонує дозволити спрямовувати ці кошти на відповідні заходи також у році, наступному після проведення державного контролю. У поясненні регулятор зазначає, що перевірки можуть проходити у другому півріччі наступного року, через що підприємствам іноді бракує часу на виконання заходів. Зміни пропонують внести до нормативних актів №236, №1131 і №428.

Водночас проєкт не встановлює нових тарифів на доставку газу для населення і не змінює напряму суми в побутових платіжках. Як повідомляє регулятор, це робочі документи, винесені на публічне обговорення для отримання зауважень і пропозицій.

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