Начало отопительного сезона 2026 в Полтавской области уже стартовало, но из-за российских обстрелов правила расчета тепла могут изменить. НКРЭКУ подготовила проект, который вводит специальный коэффициент перерасчета для поврежденных систем теплоснабжения и другой порядок расчетов между предприятиями.

На заседании 27 октября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила для обсуждения два проекта постановлений. Один касается правил пользования тепловой энергией, второй - методик расчета тарифов на распределение и хранение природного газа. Оба документа пока остаются проектами, а не окончательными решениями.

Как предлагают пересчитывать тепло после обстрелов

Главные положения содержит 43-страничный документ с изменениями в Правила пользования тепловой энергией, утвержденные постановлением НКРЭКУ №888. В нем появляется новый пункт 7.4.3, который регулирует перерасчеты по договорам поставки тепловой энергии в случае чрезвычайной ситуации.

Предусмотрено два варианта. Если параметры теплоносителя или характеристики качества тепла отклоняются от договорных показателей до 30% включительно, перерасчет в сторону уменьшения будут проводить по действующему механизму пункта 7.4.1. Если же отклонение превышает 30% из-за повреждения источников теплоснабжения вследствие российской агрессии, применят тот же механизм, но с коэффициентом перерасчета 0,8 - независимо от наличия узла коммерческого учета.

Проект прямо упоминает ракетные и дроновые атаки, артиллерийские обстрелы и удары управляемыми авиабомбами. Коэффициент предусмотрен как для несоблюдения температурного графика, так и для нарушения гидравлического режима.

Получит ли каждый житель скидку 20%

Важно: это не означает, что каждый житель автоматически получит скидку 20% в платежке. Проект регулирует прежде всего договорные отношения между участниками системы теплоснабжения - производителями и теплоснабжающими предприятиями, а не напрямую счета потребителей.

Еще одно нововведение касается объемов тепла, которые производитель фактически отпускает теплоснабжающему предприятию. Если объем отличается от скорректированного планового показателя на 10% и более из-за невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных обязательств производителем, проект предусматривает специальный перерасчет. Стоимость может меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения - в зависимости от фактических объемов.

Что изменится во время аварий и отключений отопления

Документ также определяет порядок привлечения резервных и аварийных источников тепловой энергии в период военного положения. Такие источники можно будет временно использовать при условии подтверждения их готовности к безопасной работе и согласования технических параметров.

Начало и завершение их использования нужно будет оформлять документально. Отдельно предусмотрен порядок закупки тепла, когда местная власть не организовала предусмотренный законодательством конкурс - он включает формирование плана закупок, сравнение экономических условий и техническую проверку возможности поставки.

Что хотят изменить для газовых предприятий

Второй проект НКРЭКУ касается использования экономии средств, заложенных в тарифах на нормативные и производственно-технологические потери природного газа. Сейчас методики предусматривают использование такой экономии по решению регулятора в год ее образования или в следующем году.

НКРЭКУ предлагает разрешить направлять эти средства на соответствующие мероприятия также в году, следующем после проведения государственного контроля. В пояснении регулятор отмечает, что проверки могут проходить во втором полугодии следующего года, из-за чего предприятиям иногда не хватает времени на выполнение мероприятий. Изменения предлагают внести в нормативные акты №236, №1131 и №428.

При этом проект не устанавливает новых тарифов на доставку газа для населения и не меняет напрямую суммы в бытовых платежках. Как сообщает регулятор, это рабочие документы, вынесенные на публичное обсуждение для получения замечаний и предложений.

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