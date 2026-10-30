Мужчинам 18–60 лет во время военного положения могут отказать в загранпаспорте без подтверждения воинского учета. Украинские суды в 2026 году показали, когда такие отказы признают незаконными.

Воинский учет и отсрочка в Украине остаются обязательными для мужчин 18–60 лет во время военного положения. Без подтверждения данных в электронном реестре военнообязанных могут отказать в оформлении загранпаспорта — и не каждый такой отказ суды признают законным.

Требование о наличии военно-учетных документов при оформлении внутренних и загранпаспортов в зарубежных подразделениях госпредприятия «Документ» закрепляет часть шестая статьи 20 Закона «О правовом режиме военного положения». Однако порядок получения услуг в консульстве и подразделениях «Документа» отличается, поэтому и судебные решения бывают разными.

В разъяснении от 13 августа 2026 года Министерство иностранных дел указало: мужчины соответствующей возрастной категории по общему правилу должны предъявлять электронный военно-учетный документ для консульских услуг. Он должен оставаться действительным на время проведения консульского действия, а персональные данные заявителя — актуальными.

Когда могут отказать в паспорте

Причинами отказа консульства могут стать отсутствие электронного военно-учетного документа, истечение срока его действия или недействительный статус, необходимость обновления персональных данных, а также отсутствие подтверждения актуальности сведений.

В то же время закон предусматривает исключения. Без военно-учетного документа разрешено оформлять удостоверение личности на возвращение в Украину. Отдельные исключения действуют для консульских действий в отношении детей, если второй из родителей имеет иностранное гражданство или является лицом без гражданства. Специальные положения касаются и украинцев, которых за границей задержали, взяли под арест или лишили свободы.

Суд признал отказ посольства противоправным

Киевский окружной административный суд решением от 5 марта 2026 года (дело №320/10575/25) встал на сторону мужчины, которому Посольство Украины в ОАЭ отказывало в консульских услугах. Заявитель пытался оформить загранпаспорт и получить нотариальные услуги, но от него требовали электронный военно-учетный документ через «Резерв+».

Мужчина родился в Сирии: мать имела украинское гражданство, а отец был гражданином Сирии. На воинском учете в Украине он никогда не состоял, а внутреннего украинского паспорта не имел. В 2015 году получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Авторизоваться в «Резерв+» мужчина фактически не мог: для входа нужны средства электронной идентификации, в частности BankID, доступа к которым у него не было. Поэтому заявитель оказался в замкнутом круге — государственное требование невозможно было выполнить без нотариальных услуг, в которых ему отказывали по той же причине.

Суд поддержал аргументы истца и признал, что требование обязательного предъявления документа создавало чрезмерные административные препятствия. Действия МИД по отказу в консульском обслуживании признали противоправными, а министерство обязали обеспечить оформление загранпаспорта и нотариальных действий. Также с ответчика взыскали 2906,88 грн судебного сбора.

Случай, когда суд отказал

Другое дело рассматривал Закарпатский окружной административный суд — решение от 17 февраля 2026 года (дело №260/10002/25). Мужчина оформлял внутренний паспорт гражданина Украины в зарубежном отделении «Документа» в Праге: 23 июля 2025 года подал документы, а 25 июля подразделение приняло решение об оформлении.

Уже 8 августа готовый документ отправили в Чехию, а 16 августа он поступил в зарубежное подразделение. Однако получить паспорт мужчина не смог: проверка не подтвердила действительность его военно-учетного документа из-за отсутствия сведений в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Даже предоставленный военный билет не изменил решения суда. Предприятие «Документ» не имеет полномочий самостоятельно исправлять, дополнять или изменять информацию в реестре военнообязанных. Подтвердить действительность военно-учетного документа без соответствующих записей в реестре не удалось, поэтому суд отказал в удовлетворении иска.

Что делать, если отказывают в паспорте

Перед обращением в консульство или «Документ» стоит заранее проверить свой электронный военно-учетный документ в «Резерв+» и обновить персональные данные, если они изменились. Если документ не формируется или сведения в реестре отсутствуют, по возможности обратитесь в территориальный центр комплектования по месту учета.

После изменений постановления №370 (апрель 2025 года) мужчинам 18–60 лет при оформлении паспортов в зарубежных подразделениях «Документа» больше не нужно лично показывать военно-учетный документ — данные проверяют через электронное взаимодействие реестров. Если сведений о заявителе нет, предусмотрена процедура постановки на воинский учет без прохождения ВВК.

Кабмин постановлением №981 от 29 июля 2026 года ввел специальный механизм проверки военно-учетных документов консульскими должностными лицами. Документ вступил в силу 8 августа 2026 года, однако пункты 12 и 13, которые позволяют проводить определенные консульские действия без предъявления военно-учетного документа, планируют внедрить только с февраля 2027 года. По состоянию на октябрь 2026 года эти положения еще не действуют.

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