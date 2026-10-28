Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 29 октября по 4 ноября обещает похолодание до +4° и осадки трижды за неделю: максимум прогреется лишь до +11°.

прогноз погоды на предыдущую неделю в Киевской области уже предупреждал о резком изменении температуры, а новая неделя с 29 октября по 4 ноября приносит продолжение этой тенденции: похолодание усилится, а дожди вернутся трижды за семь дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура в течение недели в Киевской области будет колебаться от +4° до +11°, а ночная — от +3° до +7°.

В четверг, 29 октября, воздух днем прогреется до +10°, а ночью охладится до +6°. Небо будет облачным с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В пятницу, 30 октября, столбики термометров днем покажут +9°, ночью — +6°. Облачно с прояснениями, также возможны осадки.

В субботу, 31 октября, температура поднимется до самой высокой отметки недели — +11° днем, ночью же удержится на уровне +7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 1 ноября, днем воздух прогреется до +9°, ночью же похолодает до +5°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В понедельник, 2 ноября, днем температура удержится на отметке +9°, а ночью опустится до +3°. Облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 3 ноября, днем ожидается +7°, ночью — +6°. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 4 ноября, столбики термометров опустятся до самой низкой отметки недели — +4° днем, ночью же удержится та же температура +4°. Небо будет малооблачным, синоптики предупреждают о возможных осадках.

Таким образом, самым теплым днем недели станет суббота, 31 октября, с температурой +11°, а самым холодным — среда, 4 ноября, когда воздух прогреется лишь до +4°. Перепад температур за неделю достигнет 7°. Осадки синоптики прогнозируют в четверг, 29 октября, пятницу, 30 октября, и среду, 4 ноября.

Из-за вероятных осадков в четверг, пятницу и среду стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за скользкой дороги. Из-за похолодания до +4° в конце недели синоптики советуют одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей.

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