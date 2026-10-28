Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 29 октября по 4 ноября показывает постепенное похолодание: если в начале недели днем будет до +13°, то уже в среду, 4 ноября, термометры покажут лишь +6°. Синоптики также предупреждают о возможных осадках в субботу, 31 октября.

предыдущий недельный прогноз погоды для Харьковщины уже предупреждал о дождях в регионе, и новый прогноз синоптиков подтверждает, что погода в области продолжает меняться: с 29 октября по 4 ноября жителей ожидает резкий перепад температур — от +13° в начале недели до +6° в конце.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели дневная температура воздуха в Харьковской области будет колебаться от +6° до +13°, а ночная — от +4° до +8°.

В четверг, 29 октября, воздух днем прогреется до +13°, а ночью температура опустится до +7°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу, 30 октября, днем столбики термометров удержатся на отметке +13°, а ночью похолодает до +6°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В субботу, 31 октября, максимальная температура снизится до +8°, ночью — до +6°. Небо останется облачным с прояснениями, и именно в этот день синоптики прогнозируют возможные осадки.

В воскресенье, 1 ноября, днем потеплеет до +11°, ночью термометры покажут +8°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 2 ноября, дневная температура составит +10°, ночная — +8°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

Во вторник, 3 ноября, воздух прогреется лишь до +8°, а ночью похолодает до +7°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 4 ноября, неделя завершится самой низкой дневной температурой — +6°, ночью термометры покажут +4°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Самой теплой неделя будет в самом начале — в четверг и пятницу, 29 и 30 октября, когда днем воздух будет прогреваться до +13°. Самое прохладное ожидается в конце недели, в среду, 4 ноября, когда максимальная температура составит лишь +6°. Таким образом, перепад дневных температур за неделю достигнет 7°. Единственный день с возможными осадками — суббота, 31 октября.

Учитывая постепенное похолодание и перепад температур в 7°, синоптики советуют харьковчанам одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста и детей. В субботу, 31 октября, из-за возможных осадков стоит взять с собой зонт и быть осторожными на дороге.

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