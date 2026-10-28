Бесплатное обучение для детей защитников Украины гарантирует государство — сертификат покрывает 100% стоимости обучения. Однако часть студентов сталкивается с ошибкой верификации и не может получить положенную помощь. Рассказываем, кто имеет право на сертификат и как исправить ошибку самостоятельно, сообщили в Офисе омбудсмена.

Помощь предназначена детям в возрасте до 23 лет. Право на неё имеют дети участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, а также дети погибших (умерших) защитников и защитниц Украины. В перечень входят и дети пропавших без вести при особых обстоятельствах, пленных, то есть лиц, лишённых свободы вследствие агрессии РФ, и пострадавших участников Революции Достоинства.

Кто может получить помощь

Помощь предоставляется как одноразовая целевая безвозвратная выплата. Государство покрывает 100% стоимости обучения за текущий год — независимо от ранее полученного уровня образования. Механизм действует в учебных заведениях всех форм собственности, поэтому учиться можно и в государственных, и в коммунальных, и в частных. Средства из госбюджета поступают непосредственно на счёт учебного заведения.

Как получить сертификат

Чтобы получить сертификат на обучение, нужно пройти три этапа. Сначала студент обращается в учебное заведение по месту обучения и подаёт документы, подтверждающие статус. Далее заведение вносит его данные в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО). После этого система автоматически проверяет право на помощь через государственные реестры, в частности ДРАЦС, данные Налоговой службы и Реестр ветеранов.

Что делать при ошибке верификации

Чаще всего верификация не проходит из-за того, что система не видит связи между студентом и родителями. Причина в том, что в актовой записи о рождении отсутствует РНОКПП. В таком случае нужно обратиться в любой отдел ДРАЦС и добавить свой идентификационный код в эту запись. После обновления данных в реестрах система сможет автоматически подтвердить право на помощь.

Если вопрос не решён

Если вопрос не удаётся решить или право на помощь игнорируют, в Офисе омбудсмена советуют обращаться к нему. Написать можно на улицу Институтскую, 21/8 в Киеве (01008) или на электронный адрес, а позвонить — по номерам 1678 и +38 044 299 74 08.

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