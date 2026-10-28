Жены участников боевых действий имеют право на 75% скидки на коммуналку, бесплатное обучение в автошколе и ряд льгот для детей.

Льготы для военных и их семей государство закрепило законом — и жены участников боевых действий (УБД) имеют на них полное право. Речь идет о скидках на жилищно-коммунальные услуги, бесплатном обучении в автошколе и льготах для детей.

Далее разбираем, кто попадает в перечень членов семьи УБД и как оформить такую поддержку. Перечень гарантий определяет Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Как поясняют в материале Фактов ICTV, льготы участника боевых действий распространяются не только на него самого, но и на членов его семьи.

Кто относится к членам семьи УБД

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, семью составляют лица, которые проживают вместе, связаны общим бытом и имеют взаимные права и обязанности. К членам семьи участника боевых действий закон относит:

нетрудоспособных родителей;

жену (мужа);

общих несовершеннолетних детей — до 18 лет;

совершеннолетних детей, признанных лицами с инвалидностью с детства (I и II группы) или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, находящееся под опекой или попечительством льготника и проживающее вместе с ним.

Какие скидки на коммуналку имеет жена УБД

Для жен военнослужащих со статусом УБД предусмотрены существенные скидки на коммунальные услуги. Их размер таков:

75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для людей с инвалидностью — 100%;

для семей с нетрудоспособными лицами скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади — 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью;

75% скидка на топливо для жилья без централизованного отопления — ее рассчитывают на 21 кв. м отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Чтобы воспользоваться этими льготами, членам семьи военнослужащего необходимо подать заявление, а в справке указать сведения о составе семьи — нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и т. д.

Бесплатная автошкола и льготы для детей

Отдельно жены УБД могут бесплатно учиться в автошколе — такая возможность действует в рамках программы профессиональной адаптации. Это позволяет получить водительское удостоверение без затрат из собственного кармана.

Дети участников боевых действий также имеют ряд государственных социальных льгот, в частности:

оздоровление и отдых;

первоочередные места в детских оздоровительных лагерях;

право на перевод на бюджетную форму обучения при получении высшего, профессионально-технического и профессионального предвысшего образования на дневной форме;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях для тех, кто учится на дневной форме;

первоочередные места в общеобразовательных и дошкольных учебных заведениях по месту жительства;

социальную стипендию для детей-студентов УБД при отсутствии задолженности.

Как оформить льготы

Для оформления льгот членам семьи военнослужащего необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Ключевой документ — удостоверение участника боевых действий, на основании которого семья получает право на скидки и помощь.

Вместе с заявлением подают документы, подтверждающие состав семьи: паспорт, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей, а при необходимости — документы об инвалидности. После рассмотрения заявления льготы назначают на период действия статуса УБД.

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