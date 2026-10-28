Дружини учасників бойових дій мають право на 75% знижки на комуналку, безкоштовне навчання в автошколі та низку пільг для дітей.

Пільги для військових та їхніх родин держава закріпила законом — і дружини учасників бойових дій (УБД) мають на них повне право. Ідеться про знижки на житлово-комунальні послуги, безкоштовне навчання в автошколі та пільги для дітей.

Хто належить до переліку членів сім’ї УБД та як оформити допомогу — розповідаємо далі. Перелік таких гарантій визначає Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Як пояснюють у матеріалі Фактів ICTV, пільги учасника бойових дій поширюються не лише на нього самого, а й на членів його сім’ї.

Хто належить до членів сім’ї УБД

За статтею 3 Сімейного кодексу України, сім’ю складають особи, які проживають разом, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки. До членів сім’ї учасника бойових дій закон відносить:

непрацездатних батьків;

дружину (чоловіка);

спільних неповнолітніх дітей — до 18 років;

повнолітніх дітей, визнаних особами з інвалідністю з дитинства (I та II групи) або особами з інвалідністю I групи;

особу, яка перебуває під опікою чи піклуванням пільговика та проживає разом із ним.

Які знижки на комуналку має дружина УБД

Для дружин військовослужбовців зі статусом УБД передбачені суттєві знижки на комунальні послуги. Їхній розмір такий:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю — 100%;

для сімей із непрацездатними особами знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі — 42 кв. м на особу та 21 кв. м на сім’ю;

75% знижка на паливо для оселі без централізованого опалення — її рахують на 21 кв. м опалювальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім’ю.

Щоб скористатися цими пільгами, членам родини військовослужбовця потрібно подати заяву, а в довідці вказати відомості про склад сім’ї — непрацездатних батьків, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю тощо.

Безкоштовна автошкола та пільги для дітей

Окремо дружини УБД можуть безкоштовно навчатися в автошколі — така можливість діє в межах програми професійної адаптації. Це дозволяє здобути водійське посвідчення без витрат із власної кишені.

Діти учасників бойових дій також мають низку державних соціальних пільг, зокрема:

оздоровлення та відпочинок;

першочергові місця у дитячих оздоровчих таборах;

право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для тих, хто навчається на денній формі;

першочергові місця у загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах за місцем проживання;

соціальну стипендію для дітей-студентів УБД за умови відсутності заборгованості.

Як оформити пільги

Для оформлення пільг членам родини військовослужбовця необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Ключовий документ — посвідчення учасника бойових дій, на підставі якого сім’я отримує право на знижки та допомогу.

Разом із заявою подають документи, що підтверджують склад сім’ї: паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей, а за потреби — документи про інвалідність. Після розгляду заяви пільги призначають на період дії статусу УБД.

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