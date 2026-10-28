Языковой омбудсмен Елена Ивановская объяснила, должен ли украинский звучать во всей школьной среде — не только на уроках, но и на переменах, в столовой и спортзале.

Изменения в школах в Украине относительно языка общения снова привлекли внимание — на этот раз речь о том, обязаны ли школьники говорить на украинском вне уроков, на переменах и в столовой.

Языковой омбудсмен Елена Ивановская считает, что украинский язык должен использоваться во всей школьной среде: на переменах, в столовой и спортзале. По её словам, в Верховной Раде почти год ожидает рассмотрения законопроект об образовательной среде, который мог бы дать учителям дополнительный правовой инструмент. Об этом она рассказала в интервью изданию «Шелтер».

Омбудсмен напомнила, что статья 21 действующего закона определяет государственным языком образовательного процесса украинский. Однако в обществе распространилось понимание, что эта норма касается только уроков, тогда как перемены, столовая и спортзал якобы относятся к сфере частного общения.

Почему украинский должен звучать на переменах

Ивановская подчёркивает: школа является государственным образовательным учреждением, то есть публичной сферой. Переступив её порог, ребёнок оказывается в этой сфере, и все, кого он встречает, от уборщицы до директора, должны своим поведением демонстрировать уважение к законам государства.

Она также подчеркнула необходимость соблюдения языкового законодательства в учебных заведениях, поддержки качественного молодёжного украиноязычного контента и языковой ответственности каждой семьи.

Что делать учителям, если дети говорят на русском

По словам омбудсмена, учителя должны работать с учениками через личный пример, воспитательные мероприятия и создание естественной атмосферы для общения на украинском. «Возможно, в этот период не стоит оставлять их наедине с гаджетами, где они листают русскоязычный контент. Стоит придумывать украиноязычные игры и интерактив и самим задавать тон», — пояснила она.

Какие изменения предлагают

Законопроект об образовательной среде, авторами которого являются народные депутаты Наталья Пипа и Александр Корниенко, дал бы учителям дополнительный правовой инструмент, чтобы действовать решительнее. «К нам поступают жалобы от учителей, которых родители травят за то, что те делают замечания их детям за русский язык в образовательной среде», — отметила Ивановская.

Она добавила, что директора школ по-разному понимают понятие образовательного процесса: иногда его трактуют узко — лишь как преподавание учебных дисциплин. Вместе с тем воспитание гражданина, патриота и человека, ответственного перед законом, по её мнению, является важной частью образовательного процесса.

Напомним, ранее уполномоченная по защите государственного языка наложила административный штраф в размере 3 400 гривен на учителя одного из столичных лицеев за нарушение языкового закона во время урока.

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