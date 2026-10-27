Семьи военнослужащих, погибших во время военного положения, имеют право на единовременную денежную помощь в 15 млн грн по постановлению Кабмина №168.

Выплаты для военных во время лечения достигают 100 000 грн ежемесячно, а семьи погибших защитников имеют право на отдельную единовременную помощь — 15 млн грн по постановлению Кабмина №168. Рассказываем, кто получает деньги, как их распределяют и какие документы нужны. Деньги сразу не выдают: сначала семья получает 3 млн грн, а остальные 12 млн грн распределяются равными ежемесячными платежами.

Если смерть военнослужащего зарегистрирована актовой записью с 1 сентября 2025 года, график рассчитан на 80 месяцев и составляет около 150 000 грн ежемесячно на всю семью. Для смертей, засвидетельствованных до этой даты, действует прежний порядок с рассрочкой на 40 месяцев — такие сроки и суммы не пересматривались.

Кто имеет право на выплату 15 млн грн

Круг получателей определяет Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». К первой очереди относятся жена или муж, дети — в том числе усыновленные и рожденные после смерти отца, — а также родители, не лишенные родительских прав, и внуки, если их родители умерли раньше.

Право имеют и гражданский партнер, если совместное проживание подтверждено решением суда, и иждивенцы погибшего. Если военный оставил личное распоряжение, деньги получают названные в нем люди в определенных долях; без распоряжения сумму делят поровну между всеми, кто имеет право.

Отдельную защиту имеют самые уязвимые: несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети с инвалидностью, нетрудоспособные вдова или вдовец и нетрудоспособные родители получают не менее 50% той доли, которая причиталась бы им без распоряжения, независимо от воли погибшего.

Структура выплаты: сколько и когда

Первая часть — это одна пятая общей суммы, то есть 3 млн грн на всю семью. Ее перечисляют в течение 5 рабочих дней после поступления средств в областной ТЦК и распределяют между получателями пропорционально их долям. Остальные 12 млн грн выплачивают по фиксированному графику, и ежемесячно каждый получатель забирает свою долю от примерно 150 000 грн.

По разъяснениям ГНС, единовременная помощь в случае гибели военнослужащего не облагается НДФЛ и военным сбором, поэтому на счет поступает вся начисленная сумма без удержаний.

Законопроект №13646: что может измениться

Верховная Рада 25 февраля 2026 года приняла законопроект №13646, который на следующий день направили на подпись Президенту. По состоянию на октябрь 2026 года документ не имеет подтвержденной подписи, поэтому далее — что он изменит в случае подписания.

Проект предлагает закрепить 15 млн грн как предельную сумму государственной помощи на одну семью погибшего защитника, в которую будут засчитывать и другие выплаченные средства. Для тех, чья смерть подтверждена документами, размер не изменится — семья получит полные 15 млн грн, а пенсия по потере кормильца и другие льготы сохранятся.

Наибольшие изменения касаются пропавших без вести: пока военный имеет такой статус, семья получает денежное обеспечение. Если закон подпишут, после подтверждения смерти семьям будут выплачивать лишь разницу между уже полученными суммами и пределом 15 млн грн — например, семья, получившая 2 млн грн, после подтверждения смерти дополнительно получит 13 млн грн.

Как оформить выплату: пошагово

Пакет документов для ВСУ опубликовало Минобороны. Каждый получатель подает собственный комплект: заявление о назначении помощи, паспорт, ИНН (или отметка для тех, кто отказался от кода), свидетельство о смерти военнослужащего, документы о родственной связи — свидетельство о браке или рождении, решение суда об иждивении или совместном проживании.

Для лиц от 16 лет нужна справка о несудимости или выписка, в том числе через «Дію», при необходимости документ о смене фамилии и согласие на обработку персональных данных. Документы на иностранном языке подают с нотариально заверенным переводом на украинский.

Куда обращаться: семьи военнослужащих ВСУ — в районный ТЦК и СП независимо от места регистрации; семьи нацгвардейцев, сотрудников СБУ, Госпогранслужбы, разведывательных органов — непосредственно в свое формирование. Если семья за границей или на временно оккупированной территории, можно обратиться в любой ТЦК на подконтрольной территории. Онлайн-подача через «Дію» для этой помощи по состоянию на октябрь 2026 года не предусмотрена.

Заявление нужно подать в течение трех лет со дня выдачи свидетельства о смерти. Далее районный ТЦК заверяет копии и готовит заключение, в течение 7 рабочих дней дело передают в областной ТЦК, тот составляет заключение и направляет материалы в Минобороны. Комиссия Минобороны принимает решение, а выписка из протокола в течение 3 рабочих дней поступает командованию. Фиксированной продолжительности процедура не имеет — на практике это несколько месяцев.

Если ежемесячный платеж не поступил, сначала обращаются в областной ТЦК, осуществляющий перечисление; письменный запрос с входящим номером станет основанием для жалобы или иска. Споры между родственниками о праве гражданского партнера или содержании распоряжения решают только по согласию всех сторон или через суд.

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