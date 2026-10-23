Допомога для українців від держави цієї зими поповнилася новою зручністю — тепер виплати, пов'язані з народженням і доглядом за дитиною, можна оформити повністю онлайн через "Дію", без черг і збору паперових довідок.
Про запуск послуги повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Йдеться про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами і про щомісячні виплати на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.
Механізм влаштований так, що після подання заяви в "Дії" інформація автоматично надходить до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Система сама підтягує потрібні дані з державних реєстрів і готує рішення про призначення виплати. Далі його перевіряє та погоджує працівник Пенсійного фонду України.
Скільки платять: повний розмір виплат
Розмір щомісячної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, становить 7 000 грн на місяць.
Таку саму суму — 7 000 грн щомісяця — передбачено й на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.
Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, виплата на догляд вища і становить 10 500 грн щомісяця.
Де ще можна подати заяву
Окрім "Дії", оформити допомогу можна ще кількома офлайн-способами:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
- через уповноважених представників територіальних громад.
Як оформити виплату через "Дію"
Щоб отримати допомогу онлайн, потрібно авторизуватися в застосунку або на порталі "Дія", знайти відповідну послугу серед соціальних і подати заяву. Далі система самостійно збирає відомості з реєстрів, тож підтверджувати більшість даних вручну не потрібно. Рішення про призначення виплати погоджує Пенсійний фонд.
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