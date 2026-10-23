Подати заяву на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також на виплати для догляду за дитиною до року тепер можна онлайн — через застосунок або портал "Дія". Розповідаємо, кому і скільки платять та як оформити все без відвідування установ.

Допомога для українців від держави цієї зими поповнилася новою зручністю — тепер виплати, пов'язані з народженням і доглядом за дитиною, можна оформити повністю онлайн через "Дію", без черг і збору паперових довідок.

Про запуск послуги повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Йдеться про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами і про щомісячні виплати на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.

Механізм влаштований так, що після подання заяви в "Дії" інформація автоматично надходить до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Система сама підтягує потрібні дані з державних реєстрів і готує рішення про призначення виплати. Далі його перевіряє та погоджує працівник Пенсійного фонду України.

Скільки платять: повний розмір виплат

Розмір щомісячної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, становить 7 000 грн на місяць.

Таку саму суму — 7 000 грн щомісяця — передбачено й на догляд за дитиною до досягнення нею одного року.

Для сімей, які виховують дитину з інвалідністю, виплата на догляд вища і становить 10 500 грн щомісяця.

Де ще можна подати заяву

Окрім "Дії", оформити допомогу можна ще кількома офлайн-способами:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноважених представників територіальних громад.

Як оформити виплату через "Дію"

Щоб отримати допомогу онлайн, потрібно авторизуватися в застосунку або на порталі "Дія", знайти відповідну послугу серед соціальних і подати заяву. Далі система самостійно збирає відомості з реєстрів, тож підтверджувати більшість даних вручну не потрібно. Рішення про призначення виплати погоджує Пенсійний фонд.

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