Мобілізація в Україні не дає працівникам ТЦК та СП автоматичного права забирати особисті речі громадян.

Мобілізація в Україні передбачає визначені законом процедури, тому якщо телефон вилучили примусово, адвокат радить діяти того самого дня та зафіксувати обставини.

Про це адвокат Геннадій Капралов розповів виданню «Економічні новини». За його словами, важливо зберегти докази та якомога точніше відновити послідовність подій.

Що потрібно зробити насамперед

Перший крок — записати дату й точний час інциденту, прізвища людей, які брали в ньому участь, а також контакти можливих свідків. Варто занотувати, за яких обставин забрали пристрій і чи пояснили причини такого рішення.

Ці відомості допоможуть під час подальшого звернення до правоохоронців. Якщо ситуація ще триває, важливо не загострювати конфлікт і подбати про власну безпеку.

Як отримати записи з камер

Наступний крок — направити письмовий запит із вимогою зберегти відеозаписи з реєстраторів. За Порядком №560 перевірка документів і вручення повісток мають фіксуватися на відео.

У зверненні потрібно чітко вказати дату, час і місце події, щоб можна було визначити потрібний запис. Зволікати не варто: це допоможе зберегти матеріали, які можуть мати значення під час розгляду скарги.

Куди звертатися, якщо телефон не повертають

Адвокат рекомендує подати до правоохоронних органів заяву про можливе кримінальне правопорушення. У ній потрібно викласти обставини вилучення пристрою, зазначити відомі дані учасників події та попросити перевірити законність їхніх дій.

Також слід вимагати повернення особистого майна. Під час розгляду справи можуть застосовуватися норми адміністративного, кримінального процесуального та цивільного законодавства — залежно від обставин.

Мобілізація в Україні не скасовує права громадян на захист своїх законних інтересів. Якщо самостійно розв’язати питання не вдається, можна звернутися до адвоката, який допоможе підготувати заяви та визначити подальші кроки.

Головне — не обмежуватися усними скаргами. Письмові звернення, точний опис подій і запит на збереження відео допоможуть зафіксувати можливе порушення та домагатися офіційної перевірки.

Джерело: Економічні новини