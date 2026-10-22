Мобилизация в Украине не дает работникам ТЦК и СП автоматического права изымать личные вещи граждан.

Мобилизация в Украине предусматривает определенные законом процедуры, поэтому если телефон был изъят принудительно, адвокат советует действовать в тот же день и зафиксировать обстоятельства.

Об этом адвокат Геннадий Капралов рассказал изданию "Экономические новости". По его словам, важно сохранить доказательства и точнее восстановить последовательность событий.

Что нужно сделать в первую очередь

Первый шаг — записать дату и точное время инцидента, фамилии людей, участвовавших в нем, а также контакты возможных свидетелей. Следует записать, при каких обстоятельствах забрали устройство и объяснили ли причины такого решения.

Эти сведения помогут при дальнейшем обращении в милицию. Если ситуация продолжается, важно не обострять конфликт и позаботиться о собственной безопасности.

Как получить записи с камер

Следующий шаг – направить письменный запрос с требованием сохранить видеозаписи с регистраторов. По Порядку №560, проверка документов и вручение повесток должны фиксироваться на видео.

В обращении нужно четко указать дату, время и место происшествия, чтобы можно было определить нужную запись. Медлить не стоит: это поможет сохранить материалы, которые могут иметь значение при рассмотрении жалобы.

Куда обращаться, если телефон не возвращают

Адвокат рекомендует подать в правоохранительные органы заявление о возможном уголовном преступлении. В ней следует изложить обстоятельства извлечения устройства, указать известные данные участников события и попросить проверить законность их действий.

Также следует потребовать возврата личного имущества. При рассмотрении дела могут применяться нормы административного, уголовного процессуального и гражданского законодательства в зависимости от обстоятельств.

Мобилизация в Украине не упраздняет права граждан на защиту своих законных интересов. Если самостоятельно решить этот вопрос не удается, можно обратиться к адвокату, который поможет подготовить заявления и определить дальнейшие шаги.

Главное – не ограничиваться устными жалобами. Письменные обращения, точное описание событий и запрос на сохранение видео помогут зафиксировать возможное нарушение и добиваться официальной проверки.

Источник: Экономические новости