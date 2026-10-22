Аренда квартир в Киеве в октябре 2026 года стала дешевле по сравнению с прошлым годом.

Аренда квартир в Киеве для ищущих однокомнатное жилье теперь в среднем обходится в 16 000 грн в месяц.

По данным профильного портала ЛУН, медианная стоимость такого жилья за год снизилась на 6%. Это значит, что половина предложений стоит дешевле указанной суммы, а другая половина – дороже.

Где жилье стоит меньше

В столице и ближайших населённых пунктах цены на однокомнатные квартиры колеблются от 9 000 до 35 000 грн в месяц. Самые доступные варианты предлагают в Деснянском районе Киева – медианная стоимость составляет 9 000 грн.

В других локациях цены следующие:

Вышгород - 12 000 грн;

Днепровский район - 12 500 грн;

Вишневое и Бровары – по 13 000 грн;

Святошинский район - 13 500 грн;

Оболонский район и Петропавловская Борщаговка – по 14 000 грн;

Дарницкий район - 14 500 грн;

Софиевская Борщаговка - 15 000 грн;

Ирпень, Буча и Соломенский район - по 16 000 грн.

Высокую медианную цену зафиксировали на Печерске. За однокомнатную квартиру там просят около 35 000 грн в месяц.

Как изменилась стоимость большего жилья

Аренда квартир в Киеве снизилась и в сегменте квартир с двумя или тремя комнатами. Двухкомнатное жилье теперь стоит около 23 000 грн. в месяц. Это на 4% меньше, чем годом ранее.

Трехкомнатные квартиры подешевели посильнее. В год цена упала на 14%, а средняя стоимость аренды составляет 36 000 грн.

Итак, в октябре арендаторы могут найти более доступные предложения, чем в прошлом. Однако сумма зависит от района: разница между самыми дешевыми и дорогими вариантами остается значительной.