Мобилизация в Украине предусматривает соблюдение правил военного учета, а их возможное нарушение может стать причиной появления отметки о розыске в резерв+.

Мобилизация в Украине не означает, что такой статус невозможно обжаловать дистанционно: в некоторых случаях военнообязанный может подать электронное обращение.

Адвокат Алексей Мендрух пояснил, что одним из факторов при пересмотре статуса является привлечение к административной ответственности. Если с момента фиксации вероятного нарушения истек год, отдельные территориальные центры комплектования могут самостоятельно убрать соответствующую запись.

Однако единого подхода нет. Не все ТЦК автоматически обновляют информацию после истечения этого срока. Поэтому отметка иногда остается в электронном документе.

Как подать заявление через Резерв+

По словам адвоката, если статус не исчез, можно попытаться исправить информацию в Интернете. Для этого нужно:

Открыть приложение Резерв+. Перейти к разделу «Сервисы». Выбрать функцию «Исправить данные онлайн». Описать ситуацию и объяснить, почему запись требует просмотра.

В обращении можно отметить, что с даты фиксации предполагаемого нарушения прошло более 12 месяцев. После подачи заявления, работники ТЦК могут проверить обстоятельства и пересмотреть внесенные сведения.

Что делать, если отметка не исчезает

Если электронное обращение не помогло, адвокат советует послать письменное заявление непосредственно в соответствующий территориальный центр комплектования. В нем следует изложить обстоятельства дела, привести аргументы и попросить пересмотреть статус.

По результатам разбирательства учреждение может удовлетворить требование или предоставить официальный отказ. Если ответ не решает вопроса или обращения рассмотрели ненадлежащим образом, действия или бездействие ТЦК можно обжаловать в суде.

Мобилизация в Украине не предусматривает автоматическую отмену отметки для всех граждан после завершения года. Решение зависит от обстоятельств конкретного дела, оснований для внесения информации и действий соответствующего органа.

Следовательно, если статус остается в Резерве+, следует выяснить причину его появления, подать обращение и проверить результат. Сам факт подачи заявления еще не гарантирует удаление записи.