Как восстановить номер «Киевстар» , если украли телефон, и защитить SIM-карту от мошенников — прежде всего нужно оперативно сообщить оператору о краже и заблокировать связь.
Как заблокировать SIM-карту после кражи
Если смартфон украли, не медлите с обращением к мобильному оператору. Блокировка SIM-карты поможет предотвратить ее использование сторонними лицами, в частности для получения кодов подтверждения или доступа к аккаунтам.
Абоненты Киевстар могут позвонить по следующим номерам:
- 466 - с мобильного в сети Киевстар;
- 0 800 300 466 - с телефонов других операторов.
После сообщения о краже специалисты помогут заблокировать карту. Также следует защитить само устройство с помощью дистанционного управления.
Для смартфонов на Android можно использовать сервис Google Find My Device. Владельцам iPhone доступен сервис Find My через iCloud. Эти инструменты позволяют заблокировать устройство и защитить личную информацию от других.
Как восстановить номер Киевстар на новой SIM-карте
После блокировки старой карты можно восстановить доступ к своему номеру. Для этого обратитесь в магазин Киевстар или воспользуйтесь доступной процедурой замены SIM-карты.
Восстановление номера возможно, если с момента его закрытия прошло не более 90 дней. Если этот срок уже истек, вернуть номер можно при условии, что его еще не передали другому абоненту.
В некоторых случаях посещать магазин не обязательно. Абонент может приобрести стартовый пакет и перенести на новую SIM-карту предыдущий номер. Перед выполнением процедуры следует уточнить актуальные условия у оператора.
Что нужно знать о перенесенном номере
Отдельные правила действуют для номеров, ранее перенесенных в Киевстар от другого мобильного оператора. Если такой номер аннулировали, восстановить его в Киевстаре не удастся. По приведенным правилам, в течение 24 часов он возвращается к предыдущему оператору.
Поэтому после кражи важно сначала заблокировать SIM-карту, затем уточнить возможность восстановления номера. Это поможет избежать потери доступа к банковским сервисам, мессенджерам и другим аккаунтам, привязанным к мобильному номеру.