Как восстановить Киевстар, если украли телефон, и не допустить доступа посторонних к личным данным.

Как восстановить номер «Киевстар» , если украли телефон, и защитить SIM-карту от мошенников — прежде всего нужно оперативно сообщить оператору о краже и заблокировать связь.

Как заблокировать SIM-карту после кражи

Если смартфон украли, не медлите с обращением к мобильному оператору. Блокировка SIM-карты поможет предотвратить ее использование сторонними лицами, в частности для получения кодов подтверждения или доступа к аккаунтам.

Абоненты Киевстар могут позвонить по следующим номерам:

466 - с мобильного в сети Киевстар;

- с мобильного в сети Киевстар; 0 800 300 466 - с телефонов других операторов.

После сообщения о краже специалисты помогут заблокировать карту. Также следует защитить само устройство с помощью дистанционного управления.

Для смартфонов на Android можно использовать сервис Google Find My Device. Владельцам iPhone доступен сервис Find My через iCloud. Эти инструменты позволяют заблокировать устройство и защитить личную информацию от других.





Как восстановить номер Киевстар на новой SIM-карте

После блокировки старой карты можно восстановить доступ к своему номеру. Для этого обратитесь в магазин Киевстар или воспользуйтесь доступной процедурой замены SIM-карты.

Восстановление номера возможно, если с момента его закрытия прошло не более 90 дней. Если этот срок уже истек, вернуть номер можно при условии, что его еще не передали другому абоненту.

В некоторых случаях посещать магазин не обязательно. Абонент может приобрести стартовый пакет и перенести на новую SIM-карту предыдущий номер. Перед выполнением процедуры следует уточнить актуальные условия у оператора.

Что нужно знать о перенесенном номере

Отдельные правила действуют для номеров, ранее перенесенных в Киевстар от другого мобильного оператора. Если такой номер аннулировали, восстановить его в Киевстаре не удастся. По приведенным правилам, в течение 24 часов он возвращается к предыдущему оператору.

Поэтому после кражи важно сначала заблокировать SIM-карту, затем уточнить возможность восстановления номера. Это поможет избежать потери доступа к банковским сервисам, мессенджерам и другим аккаунтам, привязанным к мобильному номеру.