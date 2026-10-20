В Украине проверить, начислена ли вам субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг, можно без необходимости звонить в управление социальной защиты.

Субсидия назначается домохозяйствам, где расходы по оплате коммунальных услуг превышают обязательный платеж, определенный для каждой семьи, сообщает Politeka.net.

Обязательный процент платежа рассчитывается по специальной формуле, учитывающей совокупный доход семьи, количество ее членов и уровень прожиточного минимума. Для этого определяют среднемесячный доход на одного человека и сравнивают его с минимально необходимым обязательным платежом. Если расходы на коммунальные услуги оказываются больше, семья может получить финансовую помощь в виде субсидии.

Как проверить, назначена ли субсидия

О сумме и периоде начисленной субсидии можно узнать в Едином государственном реестре получателей субсидий. Для этого необходимо воспользоваться онлайн-порталом Министерства социальной политики Украины, сообщает Политека.

Следуя простым шагам можно быстро получить всю необходимую информацию: перейдите на портал subsidii.ioc.gov.ua; ведите личные данные: область, город, улицу, номер дома и квартиры (другие данные, такие как ФИО или номер паспорта, вводить не нужно); подтвердите, что вы не являетесь роботом, и нажимайте кнопку «Искать». После этого на экране появится вся необходимая информация о том, начислена ли вам субсидия.