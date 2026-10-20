С денежного довольствия военнослужащих в Украине не удерживают военный сбор, однако право на такую льготу нужно подтвердить документами. Рассказываем, какие бумаги понадобятся и как оформить освобождение.

Льготы для военных в Украине охватывают и налоговую сферу — с денежного довольствия защитников не удерживают военный сбор, однако право на такую льготу нужно подтвердить документами.

Военный сбор — это отдельный обязательный платеж, который удерживают из доходов граждан. С 1 декабря 2024 года его ставка выросла с 1,5% до 5%. Для большинства работников этот сбор автоматически высчитывают из зарплаты вместе с налогом на доходы физических лиц.

Для военнослужащих действует исключение: с денежного довольствия — то есть с основной выплаты за службу — военный сбор не удерживают. Это закреплено в Налоговом кодексе Украины. Поэтому защитники получают свою выплату без вычета 5% военного сбора.

Какие документы подтверждают право на льготу

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», для подтверждения права на освобождение от военного сбора военнослужащему или бухгалтерии части нужны документы, удостоверяющие статус защитника. К ним относятся:

военный билет или удостоверение военнослужащего;

контракт о прохождении военной службы;

приказ о зачислении в списки личного состава воинской части;

справка о прохождении военной службы.

Эти документы позволяют бухгалтерии подтвердить, что лицо действительно находится на военной службе, а значит, имеет право на льготу. Без них выплату могут ошибочно обложить сбором.

Как оформить льготу

Чаще всего подтверждать право отдельно не нужно: в воинской части статус военнослужащего известен, поэтому бухгалтерия применяет освобождение автоматически. Но если защитник дополнительно трудоустроен или получает другие доходы, во избежание лишнего удержания стоит подать по месту выплаты копию военного билета или удостоверения.

Если же военный сбор все-таки удержали ошибочно, сумму можно вернуть: для этого следует обратиться в налоговую службу с заявлением и документами, подтверждающими статус. Переплату засчитывают или возвращают в установленном порядке.

Стоит помнить, что льгота касается именно денежного довольствия за службу. С других доходов военнослужащего — например, арендной платы, процентов или выигрышей — военный сбор удерживается на общих основаниях.

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