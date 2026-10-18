Укрзалізниця розділила їх на платні та безкоштовні, а набір сервісів залежить від типу потяга.

Інформація стосується як звичайних пасажирських рейсів, так і швидкісних Інтерсіті та Інтерсіті+. Уточнити актуальну вартість додаткових опцій можна у провідника або начальника потяга.

За які послуги у звичайних потягах потрібно платити

У пасажирських вагонах доступні кілька сервісів, якими можна скористатися під час подорожі. Серед них — постільна білизна, чай, кава, соки та інші напої. Також пасажирам пропонують друковану продукцію й окремі товари в упаковці.

За додаткову плату можна скористатися холодильником і мікрохвильовою піччю, а також замовити трансляцію аудіо- та відеопрограм. Начальник потяга оформлює перевезення надлишкового багажу й експрес-передач територією України.

Окремі сервіси передбачені для людей з інвалідністю, які користуються кріслами колісними. Також існують послуги перевезення автомобілів у спеціальних вагонах.

Що безкоштовно пропонують в Інтерсіті

У швидкісних потягах перелік безоплатних послуг ширший. Пасажири можуть користуватися аптечкою домедичної допомоги, отримувати інформацію через гучномовець і замовляти доставку вже оплачених товарів.

У туалетних кімнатах мають бути мило, туалетний папір, дезінфекційний гель та антисептик. До безкоштовних сервісів також належать прибирання вагонів, одноразові індивідуальні підголовники, кип’ячена вода та друкована продукція за наявності.

Без додаткової оплати дозволено перевозити ручну поклажу вагою до 36 кг. Водночас сума трьох вимірів багажу не повинна перевищувати 200 см. За потреби працівники можуть викликати медиків або поліцію.

Які додаткові опції в Інтерсіті платні

За окрему плату пасажири швидкісних рейсів можуть придбати їжу та напої. Також платними є доступ до Wi-Fi, якщо він передбачений у конкретному потязі, онлайн-кінотеатр і бібліотека, якими користуються через власні гаджети.

Укрзалізниця радить заздалегідь уточнювати доступність сервісів на конкретному рейсі. Це допоможе спланувати витрати й уникнути непорозумінь під час подорожі. Укрзалізниця також нагадує, що перелік послуг може відрізнятися залежно від типу вагона та обладнання.