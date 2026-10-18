Укрзализныця разделила их на платные и бесплатные, а набор сервисов зависит от типа поезда.

Информация касается как обычных пассажирских рейсов, так и скоростных Интерсити и Интерсити+. Уточнить актуальную стоимость дополнительных опций можно у проводника или начальника поезда.

За какие услуги в обычных поездах нужно платить

В пассажирских вагонах доступно несколько сервисов, которыми можно воспользоваться во время поездки. Среди них постельное белье, чай, кофе, соки и другие напитки. Также пассажирам предлагается печатная продукция и отдельные товары в упаковке.

За дополнительную плату можно воспользоваться холодильником и микроволновкой, а также заказать трансляцию аудио- и видеопрограмм. Начальник поезда оформляет перевозку избыточного багажа и экспресс-передач по территории Украины.

Отдельные сервисы предусмотрены для людей с инвалидностью, которые пользуются колесными креслами. Также существуют услуги по перевозке автомобилей в специальных вагонах.

Что бесплатно предлагают в Интерсити

В скоростных поездах список безвозмездных услуг шире. Пассажиры могут пользоваться аптечкой к медицинской помощи, получать информацию через громкоговоритель и заказывать доставку уже оплаченных товаров.

В туалетных комнатах должно быть мыло, туалетная бумага, дезинфицирующий гель и антисептик. К бесплатным сервисам также относятся уборка вагонов, одноразовые индивидуальные подголовники, кипяченая вода и печатная продукция.

Без дополнительной оплаты можно перевозить ручную кладь весом до 36 кг. В то же время, сумма трех измерений багажа не должна превышать 200 см. При необходимости работники могут вызвать медиков или полицию.

Какие дополнительные опции в Интерсити платные

За отдельную плату пассажиры скоростных рейсов могут приобрести еду и напитки. Также платный доступ к Wi-Fi, если он предусмотрен в конкретном поезде, онлайн-кинотеатр и библиотека, которыми пользуются через собственные гаджеты.

Укрзализныця рекомендует заранее уточнять доступность сервисов на конкретном рейсе. Это поможет спланировать расходы и избежать недоразумений во время поездки. Укрзализныця также напоминает, что перечень услуг может отличаться в зависимости от типа вагона и оборудования.