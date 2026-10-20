З грошового забезпечення військовослужбовців в Україні не утримують військовий збір, однак право на таку пільгу потрібно підтвердити документами. Розповідаємо, які папери знадобляться та як оформити звільнення.

Пільги для військових в Україні охоплюють і податкову сферу — з грошового забезпечення захисників не утримують військовий збір, однак право на таку пільгу потрібно підтвердити документами.

Військовий збір — це окремий обов'язковий платіж, який утримують із доходів громадян. З 1 грудня 2024 року його ставка зросла з 1,5% до 5%. Для більшості працівників цей збір автоматично вираховують із зарплати разом із податком на доходи фізичних осіб.

Для військовослужбовців діє виняток: із грошового забезпечення — тобто з основної виплати за службу — військовий збір не утримують. Це закріплено в Податковому кодексі України. Тож захисники отримують свою виплату без вирахування 5% військового збору.

Які документи підтверджують право на пільгу

Як повідомляє «Судово-юридична газета», для підтвердження права на звільнення від військового збору військовослужбовцю або бухгалтерії частини потрібні документи, що засвідчують статус захисника. До них належать:

військовий квиток або посвідчення військовослужбовця;

контракт про проходження військової служби;

наказ про зарахування до списків особового складу військової частини;

довідка про проходження військової служби.

Ці документи дозволяють бухгалтерії підтвердити, що особа справді перебуває на військовій службі, а отже, має право на пільгу. Без них виплату можуть помилково оподаткувати.

Як оформити пільгу

Найчастіше підтверджувати право окремо не потрібно: у військовій частині статус військовослужбовця відомий, тож бухгалтерія застосовує звільнення автоматично. Але якщо захисник додатково працевлаштований або отримує інші доходи, для уникнення зайвого утримання варто подати за місцем виплати копію військового квитка чи посвідчення.

Якщо ж військовий збір усе-таки утримали помилково, суму можна повернути: для цього слід звернутися до податкової служби із заявою та документами, що підтверджують статус. Переплату зараховують або повертають у встановленому порядку.

Варто пам'ятати, що пільга стосується саме грошового забезпечення за службу. З інших доходів військовослужбовця — наприклад, орендної плати, процентів чи виграшів — військовий збір утримується на загальних підставах.

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