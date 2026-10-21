Мобилизация в Украине предусматривает разные правила для военнообязанных, в том числе тех, кто имеет отсрочку или бронирование.

Мобилизация в Украине также предусматривает право обжаловать вызов на военно-врачебную комиссию (ВЛК), если человек считает его неправомерным.

Как пояснил адвокат Роман Ухов, проблема связана с несогласованностью отдельных норм законодательства. Поэтому военнообязанные иногда получают вызовы на медицинское освидетельствование даже при наличии действующей отсрочки или бронирования.

Могут направить на ВЛК с отсрочкой

Постановление Кабинета Министров №560 предусматривает, что людей с отсрочкой не должны направлять на ВЛК. В то же время, территориальные центры комплектования могут вызвать военнообязанных для уточнения или проверки военно-учетных данных.

Бронирование также не освобождает всех контактов с ТЦК. Однако оно защищает работника от призыва на военную службу в период действия соответствующего статуса. По словам адвоката, позиция Министерства обороны состоит в том, что людей с действующей отсрочкой или бронированием не следует вызывать именно для прохождения ВЛК.

Что делать, если поступила повестка

Если военнообязанный с отсрочкой или бронированием получил вызов на медкомиссию, следует установить его основание. По словам юриста, подобные действия можно обжаловать. Обращение также может подать работодатель в областной ТЦК, если речь идет о нарушении прав забронированного работника.

В то же время, адвокат предостерегает от игнорирования повестки. Неявка может иметь правовые последствия, а в отдельных случаях создать риск проблем с бронированием.

Поэтому, прежде всего, следует проверить документы, уточнить причину вызова и при необходимости получить юридическую консультацию. В зависимости от обстоятельств, можно подать официальный запрос или жалобу, а также выяснить, нужно ли лично явиться в ТЦК.

Почему важно учитывать обстоятельства

Универсального метода для всех случаев нет. Значения имеют причину вызова, отсрочку или бронирование и документы, подтверждающие соответствующий статус.

Следовательно, мобилизация в Украине не отменяет права обжаловать решение государственных органов. Но каждую ситуацию нужно оценивать отдельно, не игнорируя официальные сообщения.

Источник: 24 Канал .