Мобилизация в Украине также предусматривает право обжаловать вызов на военно-врачебную комиссию (ВЛК), если человек считает его неправомерным.
Как пояснил адвокат Роман Ухов, проблема связана с несогласованностью отдельных норм законодательства. Поэтому военнообязанные иногда получают вызовы на медицинское освидетельствование даже при наличии действующей отсрочки или бронирования.
Могут направить на ВЛК с отсрочкой
Постановление Кабинета Министров №560 предусматривает, что людей с отсрочкой не должны направлять на ВЛК. В то же время, территориальные центры комплектования могут вызвать военнообязанных для уточнения или проверки военно-учетных данных.
Бронирование также не освобождает всех контактов с ТЦК. Однако оно защищает работника от призыва на военную службу в период действия соответствующего статуса. По словам адвоката, позиция Министерства обороны состоит в том, что людей с действующей отсрочкой или бронированием не следует вызывать именно для прохождения ВЛК.
Что делать, если поступила повестка
Если военнообязанный с отсрочкой или бронированием получил вызов на медкомиссию, следует установить его основание. По словам юриста, подобные действия можно обжаловать. Обращение также может подать работодатель в областной ТЦК, если речь идет о нарушении прав забронированного работника.
В то же время, адвокат предостерегает от игнорирования повестки. Неявка может иметь правовые последствия, а в отдельных случаях создать риск проблем с бронированием.
Поэтому, прежде всего, следует проверить документы, уточнить причину вызова и при необходимости получить юридическую консультацию. В зависимости от обстоятельств, можно подать официальный запрос или жалобу, а также выяснить, нужно ли лично явиться в ТЦК.
Почему важно учитывать обстоятельства
Универсального метода для всех случаев нет. Значения имеют причину вызова, отсрочку или бронирование и документы, подтверждающие соответствующий статус.
Следовательно, мобилизация в Украине не отменяет права обжаловать решение государственных органов. Но каждую ситуацию нужно оценивать отдельно, не игнорируя официальные сообщения.
Источник: 24 Канал .