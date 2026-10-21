Кабинет министров направил 26,5 млн грн на приобретение жилья для внутренне перемещенных и эвакуированных людей. Дома приобретут в громадах восьми областей — они станут временным или поддерживаемым жильем.

Помощь переселенцам с жильем расширяется в нескольких областях: Кабинет министров Украины направит 26,5 млн грн на приобретение 53 домов для внутренне перемещенных и эвакуированных людей, которые будут проживать в сельской местности. Об этом сообщили на Правительственном портале.

Деньги получат громады в восьми областях. Приобретенное жилье будут использовать для временного или поддерживаемого проживания людей, которых война заставила покинуть собственные дома.

В каких областях приобретут дома

Финансирование распределят между громадами Волынской, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей. Наибольшее количество домов по текущему плану должны приобрести в Киевской области.

Как отметила заместительница министра социальной политики, семьи и единства Украины Татьяна Кириенко, цель программы — обеспечить людей, потерявших жилье из-за войны, безопасным местом для проживания. По ее словам, параллельно с приобретением домов власть сотрудничает с партнерами и привлекает общественные организации к обустройству жилья, чтобы создать надлежащие условия для будущих жителей.

Предусмотрены ли дополнительные расходы из бюджета

Правительственное решение не потребует увеличения расходов государственного бюджета. Деньги на покупку домов используют в пределах уже утвержденной бюджетной программы. Сейчас продолжается подбор домов для семей, нуждающихся в жилье.

Как воспользоваться программой

Оформлять отдельную заявку на эту программу не нужно: жилье приобретают громады, получившие финансирование, а затем предоставляют его переселенцам для проживания. Программа охватывает 53 дома на 26,5 млн грн, и реализация уже продолжается — в восьми областях подбирают конкретные помещения для семей.

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