В среду, 21 октября, стоит следить за эмоциями и импульсами — день подталкивает к необдуманным решениям в тратах и словах.

Среда, 21 октября, обещает быть эмоционально насыщенным днем: астрологи советуют сдерживать первые порывы — будь то желание купить что-то лишнее или сказать резкое слово. Прогноз на этот день обнародовало издание Horoscope.com, подготовив отдельный совет для каждого знака зодиака.

Овен

Обычно вы не склонны к расточительству, но сегодня рискуете потратить больше, чем планировали. Раздражение с разных сторон подталкивает «заедать» стресс новыми покупками. Побаловать себя — это нормально, но держите импульсивные покупки под контролем. Иначе завтра придется тратить время на возврат ненужных вещей в магазин, а это лишние хлопоты, которых легко избежать, если сегодня немного притормозить перед кассой.

Телец

Неудачи последних дней могут заставить вас сегодня упрекать себя. Кажется, что можно было действовать быстрее или аккуратнее. Не стоит зацикливаться на этом. Разберитесь, что пошло не так, сделайте выводы и отпустите ситуацию. Излишняя самокритика скорее навредит будущим попыткам, чем поможет им, так что дайте себе право на ошибку и двигайтесь дальше спокойно.

Близнецы

Сегодня вы хорошо чувствуете мысли и настроения окружающих, но не всегда понимаете, как на это реагировать. Говорить прямо или подстраиваться под чужое настроение? Прежде чем выбрать, немного поразмышляйте над ситуацией. Это удачный день для медитации, чтения книг или онлайн-лекций на духовные темы — именно сейчас внутренняя тишина поможет лучше разобраться в собственных ощущениях и чужих сигналах.

Рак

Сегодня у вас активный график общения: онлайн-встреча или лекция, а потом групповой разговор с друзьями. Не поддавайтесь соблазну переесть или перепить — завтра пожалеете. Возможен приятный сюрприз в виде дополнительных денег, но не тратьте все сразу. День хорошо подходит для развлечений, главное — знать меру и не превращать приятный вечер в сплошные траты.

Лев

Давление на работе может вызвать желание бросить все и побыть в одиночестве. Есть соблазн устроить шопинг или переборщить с едой или напитками, что может сказаться и на отношениях с близкими — возникнут споры. Лучше на несколько часов уединиться, Лев. Когда голова прояснится, вы сможете спокойнее посмотреть на ситуацию и найти выход без лишних конфликтов с родными.

Дева

Внутренний конфликт по поводу духовных вопросов заставляет сомневаться в собственных и чужих убеждениях. Возможен соблазн ввязаться в горячий спор о разных концепциях. Книга или документальный фильм на волнующую тему способны успокоить и расставить мысли по местам. Также сегодня может всплыть юридический вопрос — неприятно, но разобраться с ним лучше сразу, не откладывая на потом.

Весы

Финансовая ситуация вроде бы улучшается, но настроение все равно пессимистичное и безразличное ко всему. Возникает соблазн заглушить это перееданием, алкоголем или лишними покупками. Не поддавайтесь этому чувству, Весы. Лучше встретьтесь с друзьями и хорошо проведите время. Можно немного побаловать себя, главное — не превращать приятный вечер в способ убежать от собственных мыслей.

Скорпион

Мелкая и по сути несерьезная ссора с другом или партнером способна испортить настроение. Это явное преувеличение ситуации. Возможно, стоит побыть в одиночестве, чтобы все осмыслить. Чрезмерные требования окружающих заставляют чувствовать себя использованным, и хочется всем высказать все, что накипело. Лучше на время отстраниться от людей, пока не восстановите внутренний баланс и спокойствие.

Стрелец

Давление на работе нарастает, и хочется все бросить и куда-то сбежать. Чужие страны или далекие города сегодня кажутся особенно привлекательными. Неплохая идея — начать планировать будущий отпуск, Стрелец. Накопленное напряжение может сказаться на самочувствии, так что стоит подумать, как его высвободить: прогулка, спорт или просто честный разговор с тем, кто вас раздражает.

Козерог

Требования друзей, детей или партнера заставляют разрываться сразу в нескольких направлениях, и вы чувствуете себя растерянным. Обычно вам нравится помогать другим, Козерог, но сегодня стоит уделить внимание себе. Покажите близким, как они могут справиться сами, а затем займитесь тем, что хочется именно вам. Вы это заслужили после стольких дней заботы о других.

Водолей

Доставки, звонки, письма и разные службы могут буквально не давать покоя именно тогда, когда хочется тихого дня. Понадобится все самообладание, чтобы не потерять терпение. Попробуйте попросить кого-то из близких взять часть этих дел на себя. Вечером лучший вариант — посмотреть фильм и наконец расслабиться после суетливого дня, ничего важного уже не решайте.

Рыбы

Близкий друг может передать, на первый взгляд, безобидную, но неправдивую сплетню. Сегодня не стоит верить услышанному, пока сами не проверите факты. Любая информация, поступающая к вам, рискует быть преувеличенной или вовсе выдуманной. В то же время можете наткнуться на множество интересных материалов на волнующие темы — даже слишком много, чтобы охватить все сразу.