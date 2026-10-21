До 30 октября в Украине продолжается автоматическое продление отсрочек от мобилизации — результаты проверок в «Резерв+» появляются постепенно. Более 90% отсрочек можно продлить без дополнительных заявлений, если основания подтвердятся в государственных реестрах.

Отсрочка от мобилизации в Украине снова в центре внимания военнообязанных — в стране заработал механизм автоматического продления отсрочек. Процедура продлится до 30 октября, а уведомления о ее результатах пользователи приложения «Резерв+» будут получать поэтапно.

Как сообщает «Судебно-юридическая газета», по информации Министерства обороны Украины более 90% отсрочек могут быть продлены без дополнительных заявлений и личных визитов в государственные учреждения. Если основания для отсрочки остаются в силе и подтверждаются государственными реестрами, повторно подавать документы не нужно: необходимые сведения система берет из реестров, а само приложение лишь отображает актуальную информацию из соответствующего госреестра.

Когда проверку завершат, в «Резерв+» отобразится результат — продлена ли отсрочка и до какой даты она будет действовать. Такой механизм должен упростить процедуру для военнообязанных и сократить количество обращений в органы.

Когда продлят отсрочку и где посмотреть новый срок

Автоматическое продление должно завершиться к 30 октября, однако проверки проводят поэтапно, поэтому уведомления в «Резерв+» будут появляться у пользователей в разное время. Тем, кто еще не получил уведомление, стоит дождаться завершения проверки — о результате сообщат всем, кого касается процедура, независимо от того, удалось ли продлить отсрочку автоматически.

Если система подтвердила продление, следует проверить обновленный срок действия. Это делают непосредственно в приложении: открывают «Резерв+», обновляют электронный военно-учетный документ (нажимают значок «+» и выбирают «Обновить документ»), а затем снова нажимают «+», переходят в раздел «Просмотр документа» и находят дату в расширенных сведениях.

Если в документе указана формулировка «до завершения мобилизации», это означает, что отсрочка действует до окончания текущего периода мобилизации. Точный срок можно найти в подробной информации электронного документа.

Кто может получить автоматическое продление

Право на продление отсрочки без повторного обращения предусмотрено для 22 категорий граждан. В перечень входят люди с инвалидностью; признанные временно непригодными к службе; родители, на иждивении которых трое и более детей; матери и родители, которые без помощи второго родителя воспитывают ребенка до 18 лет; родители несовершеннолетних детей с инвалидностью; те, кто воспитывает детей с тяжелыми заболеваниями даже без установленной инвалидности; родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы; лица, ухаживающие за тяжелобольными членами семьи; опекуны официально недееспособных граждан; мужчины и женщины, чьи супруги имеют инвалидность I или II группы.

Также в перечне — те, чьи супруги имеют инвалидность III группы; люди, чьи отец, мать или родители мужа или жены имеют инвалидность I или II группы; те, кто ухаживает за родственниками второй или третьей степени родства с инвалидностью; муж и жена военнослужащего, имеющие ребенка; соискатели образования — студенты и аспиранты; научные работники и сотрудники заведений высшего и профессионального образования; учителя и другие педагоги заведений общего среднего образования.

Отдельно в перечне — граждане, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время боевых действий или в период военного положения; родственники лиц, которым посмертно присвоили звание Героя Украины за мужество во время Революции Достоинства; люди, потерявшие личную свободу из-за вооруженной агрессии против Украины; освобожденные из плена военнослужащие; граждане в возрасте 18–25 лет, подписавшие контракт на год военной службы. Для всех категорий действует общее требование: обстоятельства, дающие право на отсрочку, должны оставаться актуальными и подтверждаться реестрами.

Что делать, если автоматическое продление не произошло

Если проверка не позволила автоматически продлить отсрочку, пользователь получит соответствующее сообщение в «Резерв+». При этом отрицательный результат автоматической проверки еще не свидетельствует о потере законного права на отсрочку — проблема может возникнуть, в частности, из-за неактуальных данных или отсутствия необходимых сведений в реестрах.

В такой ситуации советуют выяснить, правильно ли внесены данные, подтверждающие основание для отсрочки, и обновить их при необходимости. Далее можно повторно обратиться с запросом через «Резерв+», если для соответствующей категории предусмотрена такая возможность, либо подать документы в любой удобный ЦНАП. Ранее оформленная отсрочка не прекращается досрочно лишь потому, что автоматическая проверка не завершилась ее продлением — она сохраняет силу до даты, на которую была предоставлена.

Кому доступно онлайн-оформление новой отсрочки

Следует различать два механизма: автоматическое продление уже имеющейся отсрочки (22 категории) и первичное оформление отсрочки через онлайн-заявление. Оформить новую отсрочку прямо в «Резерв+» сейчас могут 12 категорий — это люди с установленной инвалидностью; военнообязанные со статусом временно непригодных к службе; матери и родители несовершеннолетних детей с инвалидностью; родители совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы; те, чьи супруги имеют инвалидность I или II группы; те, чьи отец или мать имеют инвалидность I или II группы; муж и жена военнослужащего, воспитывающие ребенка; родители не менее трех детей; родители, самостоятельно воспитывающие несовершеннолетнего ребенка; студенты и аспиранты; научные работники и сотрудники заведений высшего и профессионального образования; учителя и другие педагоги заведений общего среднего образования.

В Министерстве обороны Украины объясняют, что возможности дистанционного оформления отсрочек будут расширяться постепенно: дополнительные категории смогут пользоваться соответствующими услугами в «Резерв+» после налаживания обмена данными между государственными реестрами.

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