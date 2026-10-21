До 30 жовтня в Україні триває автоматичне продовження відстрочок від мобілізації — результати перевірок у «Резерв+» з'являються поступово. Понад 90% відстрочок можна продовжити без додаткових заяв, якщо підстави підтвердяться в державних реєстрах.

Відстрочка від мобілізації в Україні знову в центрі уваги військовозобов'язаних — у країні запрацював механізм автоматичного продовження відстрочок. Процедура триватиме до 30 жовтня, а повідомлення про її результати користувачі застосунку «Резерв+» отримуватимуть поетапно.

Як повідомляє «Судово-юридична газета», за інформацією Міністерства оборони України понад 90% відстрочок можуть бути продовжені без додаткових заяв і особистих візитів до державних установ. Якщо підстави для відстрочки залишаються чинними та підтверджуються державними реєстрами, повторно подавати документи не потрібно: необхідні відомості система бере з реєстрів, а сам застосунок лише відображає актуальну інформацію з відповідного держреєстру.

Коли перевірку завершать, у «Резерв+» відобразиться результат — чи продовжено відстрочку і до якої дати вона діятиме. Такий механізм має спростити процедуру для військовозобов'язаних і скоротити кількість звернень до органів.

Коли продовжать відстрочку і де подивитися новий строк

Автоматичне продовження має завершитися до 30 жовтня, однак перевірки проводять поетапно, тож повідомлення в «Резерв+» з'являтимуться в користувачів у різний час. Тим, хто ще не отримав повідомлення, варто дочекатися завершення перевірки — про результат повідомлять усіх, кого стосується процедура, незалежно від того, чи вдалося продовжити відстрочку автоматично.

Якщо система підтвердила продовження, слід перевірити оновлений строк дії. Це роблять безпосередньо в застосунку: відкривають «Резерв+», оновлюють електронний військово-обліковий документ (натискають значок «+» і обирають «Оновити документ»), а тоді ще раз тиснуть «+», переходять у розділ «Перегляд документа» і знаходять дату в розширених відомостях.

Якщо в документі вказано формулювання «до завершення мобілізації», це означає, що відстрочка діє до кінця поточного періоду мобілізації. Точний строк можна знайти в детальній інформації електронного документа.

Хто може отримати автоматичне продовження

Право на продовження відстрочки без повторного звернення передбачене для 22 категорій громадян. До переліку входять люди з інвалідністю; визнані тимчасово непридатними до служби; батьки, на утриманні яких троє і більше дітей; матері та батьки, які без допомоги другого з батьків виховують дитину до 18 років; батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю; ті, хто виховує дітей із тяжкими захворюваннями навіть без встановленої інвалідності; батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи; особи, які доглядають за тяжкохворими членами сім'ї; опікуни офіційно недієздатних громадян; чоловіки та жінки, чиє подружжя має інвалідність I або II групи.

Також у переліку — ті, чиє подружжя має інвалідність III групи; люди, чиї батько, мати або батьки чоловіка чи дружини мають інвалідність I або II групи; ті, хто доглядає родичів другої чи третьої лінії спорідненості з інвалідністю; чоловік і дружина військовослужбовця, які мають дитину; здобувачі освіти — студенти й аспіранти; науковці та працівники закладів вищої та професійної освіти; вчителі й інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти.

Окремо в переліку — громадяни, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи в період воєнного стану; родичі осіб, яким посмертно присвоїли звання Героя України за мужність під час Революції Гідності; люди, що втратили особисту свободу через збройну агресію проти України; звільнені з полону військовослужбовці; громадяни віком 18–25 років, які підписали контракт на рік військової служби. Для всіх категорій діє спільна вимога: обставини, що дають право на відстрочку, мають залишатися актуальними й підтверджуватися реєстрами.

Що робити, якщо автоматичне продовження не відбулося

Якщо перевірка не дозволила автоматично продовжити відстрочку, користувач отримає відповідне повідомлення в «Резерв+». При цьому негативний результат автоматичної перевірки ще не свідчить про втрату законного права на відстрочку — проблема може виникнути, зокрема, через неактуальні дані або відсутність потрібних відомостей у реєстрах.

У такій ситуації радять з'ясувати, чи правильно внесені дані, що підтверджують підставу для відстрочки, і оновити їх за потреби. Далі можна повторно звернутися із запитом через «Резерв+», якщо для відповідної категорії передбачена така можливість, або подати документи до будь-якого зручного ЦНАПу. Раніше оформлена відстрочка не припиняється достроково лише тому, що автоматична перевірка не завершилась її продовженням — вона зберігає силу до дати, на яку була надана.

Кому доступне онлайн-оформлення нової відстрочки

Варто розрізняти два механізми: автоматичне продовження вже наявної відстрочки (22 категорії) і первинне оформлення відстрочки через онлайн-заяву. Оформити нову відстрочку просто в «Резерв+» зараз можуть 12 категорій — це люди з встановленою інвалідністю; військовозобов'язані зі статусом тимчасово непридатних до служби; матері та батьки неповнолітніх дітей з інвалідністю; батьки повнолітніх дітей з інвалідністю I або II групи; ті, чиє подружжя має інвалідність I або II групи; ті, чиї батько або мати мають інвалідність I або II групи; чоловік і дружина військовослужбовця, які виховують дитину; батьки щонайменше трьох дітей; батьки, що самостійно виховують неповнолітню дитину; студенти й аспіранти; науковці та працівники закладів вищої та професійної освіти; вчителі й інші педагоги закладів загальної середньої освіти.

У Міністерстві оборони України пояснюють, що можливості дистанційного оформлення відстрочок розширюватимуть поступово: додаткові категорії зможуть користуватися відповідними послугами в «Резерв+» після налагодження обміну даними між державними реєстрами.

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