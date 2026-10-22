После скандала с обедами Минобразования проверило более 5600 учебных заведений и назвало главные замечания к школьным столовым.

Проверка школ после скандала с питанием охватила всю страну: с начала реформы школьного питания в Украине проверили более 5600 учебных заведений, и большинство из них соответствуют установленным требованиям.

Такие итоги обнародовал министр образования и науки Андрей Бутенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. По его словам, реформа, инициированная первой леди Еленой Зеленской, призвана не только накормить детей, но и сформировать у них здоровые пищевые привычки и понимание принципов сбалансированного рациона.

"Этот проект — не просто о социальной помощи детям. Этот проект — об изменении мышления и подходов. Мы все вместе хотим, чтобы у наших детей сформировались новые пищевые привычки", — подчеркнул министр.

Какие результаты проверок

На данный момент в рамках проверки осмотрели более 5600 школ, и более 95% из них полностью соответствуют требованиям. Однако в части заведений выявили недостатки, касающиеся прежде всего обеспечения питьевой водой и соблюдения требований к сезонному меню.

После запуска реформы правительство поручило проводить ее мониторинг совместно с Госпродпотребслужбой, Государственной службой качества образования и Министерством экономики. Проверки должны помочь общинам выявлять проблемы и устранять их на местах.

Кроме того, Министерство образования и науки провело опрос, в котором приняли участие более 35 тысяч участников образовательного процесса — родители, ученики и учителя. Более 80% респондентов положительно оценили качество, вкус еды и организацию питания в своих школах.

С чего начался скандал

Напомним, с начала сентября в соцсетях начали массово появляться скандальные фото обедов в учебных заведениях. В частности, в одной из школ обед состоял из сырой моркови, хлеба и кусочка запеканки — именно эти кадры и подтолкнули к масштабной проверке столовых.

Над устранением выявленных недостатков, по словам министра, продолжают работать совместно с местными властями и контролирующими органами.

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