Мобілізація в Україні також передбачає відповідальність за неявку до ТЦК, але для накладення штрафу важливо, чи дотрималися процедури оповіщення.

Коли повістка вважається врученою

Порядок надсилання та вручення повісток визначає постанова Кабінету Міністрів № 560. Лист мають направити за адресою, яку військовозобов’язаний вказав під час уточнення облікових даних. Якщо людина не повідомила нову адресу, відправлення можуть надіслати за зареєстрованим місцем проживання.

Підтвердженням оповіщення може бути дата отримання листа. Також значення мають відмітки поштового оператора про відмову забрати відправлення або відсутність адресата за відповідною адресою.

Якщо одержувач не приходить за листом протягом трьох робочих днів після повідомлення поштовим оператором, відправлення повертають відправнику з відповідною позначкою. Проте наслідки залежать від того, чи правильно вказали адресу та чи дотрималися встановленої процедури.

Які строки явки та штрафи передбачені

За правилами, строк прибуття за викликом залежить від місця проживання. Для мешканців обласного центру він становить сім діб, а для жителів інших населених пунктів — десять діб від дня надсилання повістки поштою.

За порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію в особливий період можуть накласти штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Водночас сама наявність поштової квитанції ще не доводить, що людину належним чином повідомили.

Чи можна оскаржити штраф

Мобілізація в Україні не виключає оскарження постанов ТЦК у суді. Наприклад, 29 липня 2025 року Інгульський районний суд Миколаєва скасував штраф у 17 000 гривень. Лист повернувся до ТЦК із позначкою про відсутність адресата, а доказів належного повідомлення суду не надали.

Однак судова практика неоднозначна. В окремих справах суди визнають оповіщення належним, якщо лист надіслали за адресою, яку людина повідомила під час уточнення даних, або за зареєстрованим місцем проживання.

Якщо штраф уже винесли, варто перевірити адресу відправлення, поштові відмітки та документи ТЦК. За наявності підстав постанову можна оскаржити в суді.

Джерело: SUD.UA.