Мобилизация в Украине также предусматривает ответственность за неявку в ТЦК, но для наложения штрафа важно соблюдали ли процедуру оповещения.

Когда повестка считается врученной

Порядок отправки и вручения повесток определяет постановление Кабинета Министров № 560. Письмо должно быть направлено по адресу, который военнообязанный указал при уточнении учетных данных. Если человек не сообщил новый адрес, отправки могут отправить по зарегистрированному месту жительства.

Подтверждением оповещения может являться дата получения письма. Также значение имеют отметки почтового оператора об отказе забрать отправку или отсутствие адресата по соответствующему адресу.

Если получатель не приходит за письмом в течение трех рабочих дней после уведомления почтовым оператором, отправку возвращают отправителю с соответствующей отметкой. Однако последствия зависят от того, правильно ли указали адрес и соблюдали ли установленную процедуру.

Какие сроки явки и штрафы предусмотрены

По правилам срок прибытия по вызову зависит от места жительства. Для жителей областного центра он составляет семь суток, а для жителей других населенных пунктов — десять суток со дня повестки по почте.

За нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации в особый период может быть наложен штраф от 17 000 до 25 500 гривен. В то же время, само наличие почтовой квитанции еще не доказывает, что человеку должным образом сообщили.

Можно ли обжаловать штраф

Мобилизация на Украине не исключает обжалования постановлений ТЦК в суде. Например, 29 июля 2025 Ингульский районный суд Николаева отменил штраф в 17 000 гривен. Письмо вернулось в ТЦК с отметкой об отсутствии адресата, а доказательств надлежащего сообщения суду не предоставили.

Однако судебная практика неоднозначна. В отдельных делах суды признают уведомление надлежащим, если письмо послали по адресу, который человек сообщил при уточнении данных, или по зарегистрированному месту жительства.

Если штраф уже вынесли, следует проверить адрес отправки, почтовые отметки и документы ТЦК. При наличии оснований постановление может быть обжаловано в суде.

Источник : SUD.UA.