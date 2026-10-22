«Нафтогаз» зафиксировал тариф 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2027 года — в ноябре цена газа для бытовых потребителей не изменится.

Тариф на газ с 1 ноября остается без изменений — компания «Нафтогаз Украины» подтвердила, что бытовые потребители и дальше будут платить 7,96 гривни за кубометр топлива, а фиксированную цену сохранят до 30 апреля 2027 года. Зимой суммы в платежках могут существенно вырасти, но лишь из-за увеличения потребления, а не из-за тарифа.

Несмотря на старт отопительного сезона, никакого повышения цены на газ для населения не запланировано. Как сообщает издание «На пенсии», в ноябре бытовые потребители «Нафтогаза» продолжат рассчитываться за голубое топливо по фиксированному тарифу.

Информацию подтверждает официальный сайт газоснабжающей компании: тарифный план «Фиксированный» действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно, а стоимость газа составляет 7,96 грн за кубометр с учетом НДС. Это означает, что начало отопительного сезона само по себе не приведет к удорожанию куба для клиентов компании.

В то же время тариф «Нафтогаза» нельзя автоматически считать ценой каждого поставщика газа в Украине: другие компании могут устанавливать собственные цены в пределах действующего регулирования и договорных условий.

Сколько придется платить зимой

Итоговая сумма в платежке зависит от того, сколько кубометров использовало домохозяйство. По действующему тарифу 7,96 грн расчеты такие:

10 кубометров — 79,60 грн

50 кубометров — 398 грн

100 кубометров — 796 грн

150 кубометров — 1 194 грн

200 кубометров — 1 592 грн

300 кубометров — 2 388 грн

500 кубометров — 3 980 грн

Это расчетные примеры, а не нормативы потребления. Фактический объем зависит от площади жилья, утепления, погоды, оборудования и количества проживающих. Семья, которая использует газ только для приготовления пищи, потребляет значительно меньше, чем домохозяйство с индивидуальным газовым отоплением. Именно поэтому зимой счета могут вырасти в несколько раз даже при неизменной цене кубометра.

Почему за доставку платят отдельно

В платежке следует различать две услуги: поставку газа и его распределение. Поставка — это оплата непосредственно использованного топлива, и для клиентов «Нафтогаза» по тарифу «Фиксированный» она составляет 7,96 грн за кубометр.

Распределение — отдельная услуга оператора газораспределительной сети, который доставляет топливо по местным газопроводам. Размер этой платы зависит от тарифа конкретного оператора и годовой заказанной мощности потребителя, которую рассчитывают по правилам регулятора. Поэтому общая стоимость газоснабжения в двух домохозяйствах может отличаться даже при одинаковой цене куба.

До какого числа оплачивать газ и передавать показания

Бытовые потребители должны оплатить использованный газ до 25-го числа месяца, следующего за расчетным. Например, газ, потребленный в ноябре, необходимо оплатить до 25 декабря 2026 года. Счет можно получить через личный кабинет или электронные сервисы компании.

Показания газового счетчика, как правило, принимают с 1-го по 5-е число месяца, следующего за расчетным. Если их не передать вовремя, объем потребления определят расчетным способом, а после получения реальных данных начисления скорректируют. Поэтому даже при фиксированной цене сумма счета иногда отличается от ожидаемой.

Что с субсидиями и льготами

Получатели жилищных субсидий и льгот могут пользоваться тарифным планом «Фиксированный» — подключение к нему не отменяет права на государственную поддержку. В то же время размер субсидии зависит от доходов домохозяйства, состава семьи и социальных нормативов, поэтому стабильная цена газа не гарантирует неизменную сумму помощи.

В конце сентября правительство сообщило о сохранении действующих льготных цен на газ для населения и производителей тепла на отопительный сезон, продлив действие специальных условий поставки до 31 марта 2027 года. Решение связано с мораторием на повышение отдельных коммунальных тарифов во время военного положения и сложной социально-экономической ситуацией.

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