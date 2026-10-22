«Нафтогаз» зафіксував тариф 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2027 року — у листопаді ціна газу для побутових споживачів не зміниться.

Тариф на газ із 1 листопада залишається без змін — компанія «Нафтогаз України» підтвердила, що побутові споживачі й надалі платитимуть 7,96 гривні за кубометр палива, а фіксовану ціну збережуть до 30 квітня 2027 року. Узимку суми в платіжках можуть істотно зрости, але лише через збільшення споживання, а не через тариф.

Попри старт опалювального сезону, жодного підвищення ціни на газ для населення не заплановано. Як повідомляє видання «На пенсії», у листопаді побутові споживачі «Нафтогазу» продовжать розраховуватися за блакитне паливо за фіксованим тарифом.

Інформацію підтверджує офіційний сайт газопостачальної компанії: тарифний план «Фіксований» діє з 1 травня 2026 року по 30 квітня 2027 року включно, а вартість газу становить 7,96 грн за кубометр з урахуванням ПДВ. Це означає, що початок опалювального сезону сам по собі не призведе до подорожчання куба для клієнтів компанії.

Водночас тариф «Нафтогазу» не можна автоматично вважати ціною кожного постачальника газу в Україні: інші компанії можуть встановлювати власні ціни в межах чинного регулювання та договірних умов.

Скільки доведеться платити взимку

Кінцева сума в платіжці залежить від того, скільки кубометрів використало домогосподарство. За чинним тарифом 7,96 грн розрахунки такі:

10 кубометрів — 79,60 грн

50 кубометрів — 398 грн

100 кубометрів — 796 грн

150 кубометрів — 1 194 грн

200 кубометрів — 1 592 грн

300 кубометрів — 2 388 грн

500 кубометрів — 3 980 грн

Це розрахункові приклади, а не нормативи споживання. Фактичний обсяг залежить від площі житла, утеплення, погоди, обладнання та кількості мешканців. Сім’я, яка користується газом лише для приготування їжі, споживає значно менше, ніж домогосподарство з індивідуальним газовим опаленням. Саме тому взимку рахунки можуть зрости в кілька разів навіть за незмінної ціни кубометра.

Чому за доставку платять окремо

У платіжці варто розрізняти дві послуги: постачання газу та його розподіл. Постачання — це оплата безпосередньо використаного палива, і для клієнтів «Нафтогазу» за тарифом «Фіксований» вона становить 7,96 грн за кубометр.

Розподіл — окрема послуга оператора газорозподільної мережі, який доставляє паливо місцевими газопроводами. Розмір цієї плати залежить від тарифу конкретного оператора та річної замовленої потужності споживача, яку розраховують за правилами регулятора. Тому загальна вартість газопостачання у двох домогосподарств може відрізнятися навіть за однакової ціни куба.

До якого числа оплачувати газ і передавати показання

Побутові споживачі мають оплатити використаний газ до 25-го числа місяця, наступного за розрахунковим. Наприклад, газ, спожитий у листопаді, необхідно оплатити до 25 грудня 2026 року. Рахунок можна отримати через особистий кабінет або електронні сервіси компанії.

Показання газового лічильника, як правило, приймають з 1-го по 5-те число місяця, наступного за розрахунковим. Якщо своєчасно не передати їх, обсяг споживання визначатимуть розрахунковим способом, а після отримання реальних даних нарахування скоригують. Тому навіть за фіксованої ціни сума рахунку іноді відрізняється від очікуваної.

Що з субсидіями та пільгами

Отримувачі житлових субсидій і пільг можуть користуватися тарифним планом «Фіксований» — підключення до нього не скасовує права на державну підтримку. Водночас розмір субсидії залежить від доходів домогосподарства, складу сім’ї та соціальних нормативів, тому стабільна ціна газу не гарантує незмінної суми допомоги.

Наприкінці вересня уряд повідомив про збереження чинних пільгових цін на газ для населення та виробників тепла на опалювальний сезон, продовживши дію спеціальних умов постачання до 31 березня 2027 року. Рішення пов’язане з мораторієм на підвищення окремих комунальних тарифів під час воєнного стану та складною соціально-економічною ситуацією.

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