Уряд готує перегляд системи бронювання: відстрочку від мобілізації можуть втратити працівники, чия діяльність не визнана критично важливою для оборони та економіки.

Правила бронювання працівників в Україні можуть змінитися кардинально — уряд анонсував перегляд системи відстрочок, який торкнеться тисяч чоловіків.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що кількість заброньованих зростає швидше, ніж потреби оборони. Нинішня модель, за його словами, дозволяє підприємствам масово оформлювати бронювання, через що значна частина працездатних чоловіків фактично виведена з мобілізаційного ресурсу.

Що саме готує уряд

За словами прем'єра, фронт потребує ротації: багато військових перебувають на передовій понад встановлені терміни, частина особового складу вибуває через поранення. Тому уряд розглядає скасування бронювання для працівників, чия діяльність не є критично важливою для оборонної чи економічної стабільності держави.

Головна претензія уряду — зловживання бізнесу. Окремі компанії штучно збільшують штат і подають на бронювання десятки людей, які насправді не виконують ключових функцій. Нові правила передбачатимуть жорсткіші критерії, перевірки та обмеження, щоб унеможливити фіктивне бронювання.

Кого це торкнеться першочергово

Під скасування відстрочки в першу чергу можуть потрапити ті, хто отримав бронювання за формальними чи сумнівними підставами. Йдеться про працівників, які числяться на підприємствах номінально, без реального виконання критичних обов'язків.

Як повідомляє видання «Перший бізнесовий», оновлена система може охопити широке коло чоловіків, які мають відстрочку з таких підстав. Це дозволить забезпечити ротацію тих, хто воює тривалий час і потребує заміни.

Що робити працівникам уже зараз

Конкретних дат набрання чинності новими правилами поки не названо, однак анонсований перегляд означає: броня не є гарантією на постійній основі. Працівникам, чия посада не пов'язана з критично важливими функціями, варто заздалегідь уточнити у роботодавця, чи відповідає їхнє підприємство статусу критичності й чи підтверджено їхнє особисте бронювання в реєстрі.

Статус відстрочки можна перевірити в застосунку «Резерв+» або через ТЦК за місцем обліку. Якщо бронювання оформлене коректно й підтверджене, воно діє до завершення встановленого терміну — до офіційного ухвалення нових обмежень.

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