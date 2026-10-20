Графіки відключення світла в Київській області на 21 жовтня передбачають тимчасові перерви в електропостачанні через профілактичні роботи.

Графіки відключення світла в Київській області на 21 жовтня охоплять Переяславську громаду, зокрема села Чирське та Гайшин, а також окрему адресу в Переяславі.

За інформацією ДТЕК Київські регіональні електромережі, роботи мають підвищити надійність електропостачання та допомогти запобігти аваріям. Більшість обмежень запланована на період із 08:30 до 19:00, повідомляється на сайті Переяслівської міськради.

Де не буде світла в Чирському

У селі Чирське електроенергію планують відключити на вулицях Київській, Набережній та Підгірній.

На Київській без живлення залишаться будинки №14, 18, 20, 26, 28, 30, 32, 36, 38/2, 38-А, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 60, 68, 75, 77, 79, 81, 85, 87, 91, 93, 95 і 97.

На Набережній до переліку увійшли будинки №2, 4, 8, 14 і 24. На Підгірній обмеження стосуватимуться номерів 1, 2, 5, 9, 17 і 21.

Які адреси знеструмлять у Гайшині

У Гайшині планові роботи охоплять значну частину села. Перерви в електропостачанні триватимуть із 08:30 до 19:00.

Зокрема, відключення передбачені за такими адресами:

Вишнева: будинки №3 і 5;

Гайова: №13, 15, 17, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39–44, 46, 48, 50, 51, 53–59, 62, 64, 64А, 66, 68, 72, 74, 76, 78;

Завірська: №2–20, зокрема 10А;

Переяслівська: будинки №1, 4–7, 10, 11, 13–18, 19А, 20–34, 36, 38–45, 47, 49/1, 49/2, 53, 55, 55/1, 57 і 59;

Покровська: №1-А;

Садова: №5 і 7;

Стаднійчука Івана: №30.

Також у повідомленні зазначені ділянки вулиць Набережної та території без конкретної назви вулиці.

Відключення в Переяславі

У самому Переяславі електроенергію планують вимкнути на вулиці Делегатській, 29. Тут ремонтні роботи триватимуть із 06:00 до 17:00.

Жителям зазначених адрес варто заздалегідь зарядити телефони, підготувати павербанки та врахувати час відключення під час планування справ. Графік стосується конкретних будинків, тому передусім потрібно перевірити свою адресу в оприлюдненому переліку.