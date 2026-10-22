Грошова допомога в Київській області передбачає виплату 5000 гривень родинам, чиї діти у 2026 році йдуть до першого класу.

Грошова допомога в Київській області надається в межах державної програми «Пакунок школяра», яка допомагає батькам підготувати дитину до навчального року.

Хто може отримати 5000 гривень

Виплату призначають одному з батьків або законному представнику дитини, зарахованої до першого класу у 2026–2027 навчальному році. Кошти надають один раз на кожного першокласника.

Водночас право на виплату залежить від установлених умов. Зокрема, допомогу не призначають у визначених правилами випадках, якщо дитина постійно проживає за кордоном або перебуває на тимчасово окупованій території.

Як оформити «Пакунок школяра»

Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Через «Дію»:

авторизуйтеся в застосунку;

знайдіть послугу «Пакунок школяра»;

перевірте дані дитини та заповніть заяву;

підпишіть документ;

зазначте Дія.Картку для зарахування коштів.

Через Пенсійний фонд України:

Зверніться до сервісного центру та подайте заяву. Візьміть із собою документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код за наявності та, якщо потрібно, підтвердження повноважень законного представника. Для виплати також необхідні реквізити спеціального рахунку в уповноваженому банку.

На що можна витратити виплату

Грошова допомога в Київській області та інших регіонах України має цільове призначення. Отримані 5000 гривень дозволено використати на товари, необхідні для навчання та підготовки до школи.

Зокрема, за ці кошти можна придбати:

шкільне приладдя та канцелярські товари;

книжки;

дитячий одяг;

взуття.

Оплата здійснюється безготівково в торговельних закладах, платежі яких відповідають умовам програми.

До якого числа потрібно подати заяву

Батькам майбутніх першокласників варто не відкладати оформлення виплати. За інформацією Пенсійного фонду України, заяви на участь у програмі приймають до 1 листопада 2026 року.

Щоб уточнити порядок оформлення, перелік документів і вимоги до отримувачів, ознайомтеся з офіційним роз'ясненням Пенсійного фонду України.