Грошова допомога в Київській області доступна для внутрішньо переміщених осіб та мешканців постраждалих громад: у межах програми можна отримати до 2600 доларів на започаткування, відновлення чи розвиток власної справи.

Допомога для ВПО у Київській області цього разу адресована підприємцям: в Україні стартувала програма фінансової підтримки мікробізнесу для внутрішньо переміщених осіб. У її межах можна залучити до 2600 доларів на започаткування, відновлення чи розвиток власної справи.

Програму реалізує громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з Mercy Corps, повідомляє ІА «РеІнформ» із посиланням на «ЯМаріуполь.Київ».

Хто може отримати грошову допомогу

Грошова допомога в Київській області доступна двом категоріям: внутрішньо переміщеним особам, а також місцевим жителям громад, які належать до територій, де ведуться або велися бойові дії, — відповідно до переліку, визначеного наказом №376. Йдеться і про тих, хто лише планує відкрити бізнес, і про підприємців, які прагнуть його відновити чи розширити.

Програма діє не лише в Київській області та місті Києві, а й у Дніпропетровській, Чернігівській та Одеській областях.

На що можна витратити кошти

Фінансову підтримку можна використати виключно на придбання обладнання та інструментів для власної справи. Водночас бізнес-ідеї в аграрному напрямі в межах програми не підтримуються.

Окрім грошей, учасники отримують доступ до навчання, практичних онлайн-зустрічей і занять про те, як планувати, розвивати та посилювати власний бізнес.

Як подати заявку

Щоб долучитися, потрібно заповнити реєстраційну форму за посиланням, яке опублікували організатори програми. Розглянувши заявку, координатори виходять на зв'язок із кандидатами та повідомляють подальші кроки.

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