За вересень цінники на АЗС помітно зросли: найбільше додали преміальні марки. Скільки тепер коштує пальне — читайте в матеріалі Politeka.

Подорожчання бензину в Україні наприкінці вересня набрало нових обертів: за місяць цінники на АЗС зросли одразу по всіх видах пального, а найбільше додали у вартості преміальні марки.

Про це повідомляє профільний портал «НафтоРинок», на який посилається видання «Час-Дій». Станом на 1 жовтня середня ціна бензину А-95 закріпилася на позначці 89,09 грн за літр, що на 8,96 грн вище, ніж на початку вересня.

Марка А-92 за місяць додала 8,90 грн і тепер коштує 84,86 грн за літр. Натомість преміальний бензин А-95+ показав найбільший стрибок — плюс 12,41 грн, до 95,53 грн за літр. Високооктанові А-98 та А-100 перетнули психологічну позначку в 100 гривень: їхній середній цінник сягнув 100,35 грн за літр після подорожчання на 10,55 грн.

Дизельне пальне теж додало в ціні: звичайний дизель за місяць подорожчав на 7,34 грн — до 98,27 грн за літр, а покращене дизпальне (ДП+) уперше перейшло рубіж у сто гривень, зупинившись на 100,79 грн за літр після зростання на 7,12 грн.

Найменше змінилася ситуація у сегменті автогазу: LPG додав лише 0,85 грн, тому його актуальна вартість на початок жовтня складає 43,87 грн за літр. Саме тому автогаз лишається найдоступнішим варіантом для багатьох водіїв на тлі стрімкого подорожчання бензину й дизеля.

Основні показники ринку на 1 жовтня

Бензин А-95: 89,09 грн за літр;

Бензин А-92: 84,86 грн за літр;

Бензин А-95+: 95,53 грн за літр;

Бензин А-98 та А-100: 100,35 грн за літр;

Дизельне пальне: 98,27 грн за літр;

Дизпальне плюс (ДП+): 100,79 грн за літр;

Автогаз (LPG): 43,87 грн за літр.

Чому пальне дорожчає

Левову частку у формуванні вартості пального утримують світові котирування на нафту. Окрім того, колосальне значення має логістика постачань із країн Європейського Союзу — транспортні витрати неминуче закладаються у кінцеву роздрібну ціну для кожного водія.

Тиснуть на цінники й курсові коливання гривні. Оскільки імпортне пальне купують за валюту, будь-яке знецінення національної грошової одиниці одразу відображається на собівартості, а оператори АЗС змушені закладати ці ризики у вартість на табло.

Як водіям заощадити на заправці

Через дорожнечу класичного пального все більше автомобілістів переходить на автогаз, який за місяць майже не подорожчав. Окрім того, варто відстежувати акції мереж АЗС та користуватися програмами лояльності, які дозволяють накопичувати бонуси з кожної покупки й частково компенсувати зростання цін.

Раніше Politeka повідомляла, ціни на авто в Україні можуть змінитися після зниження цін у Європі.