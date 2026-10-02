Мобілізація в Україні триває, і чимало чоловіків шукають законні підстави, щоб не опинитися в армії. Розбираємося, чи можуть призвати чоловіка, який доглядає за особою з інвалідністю, та що потрібно зробити для відстрочки.

Відстрочка від мобілізації через догляд за близькою людиною — законна підстава не йти до війська, але вона не виникає автоматично. Мобілізація в Україні триває, тож навіть чоловік, який постійно доглядає за особою з інвалідністю, може отримати повістку, якщо вчасно не оформить відстрочку.

Підстави для звільнення від призову визначені у статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Серед них — опікуни недієздатних родичів і батьки дітей з інвалідністю. Якщо чоловік офіційно має статус опікуна або здійснює постійний догляд, він отримує право на відстрочку від мобілізації.

Ключовий момент: відстрочку треба оформити офіційно. Наявність обставин, які дають на неї право, не означає автоматичного звільнення від мобілізації. Без відповідного рішення чоловіка можуть призвати на загальних підставах.

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Окрім тих, хто доглядає за особою з інвалідністю, примусово не призвуть:

чоловіків до 25 років (з окремими винятками) та старших за 60 років;

осіб з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, яких визнали непридатними до служби;

заброньованих працівників критично важливих підприємств;

студентів, які вперше здобувають вищу освіту;

педагогічних працівників закладів освіти.

Як оформити відстрочку

Щоб підтвердити право не йти до війська, чоловікові варто звернутися до ТЦК або ЦНАПу із заявою та документами, що підтверджують статус опікуна чи родинний зв'язок, а також надати довідку про встановлення інвалідності. Відстрочка має обмежений термін дії, тому її потрібно періодично продовжувати.

Окремо наголошується: якщо сам чоловік має інвалідність або є непридатним за станом здоров'я, його виключають із військового обліку та не можуть призвати примусово. Водночас бронювання і відстрочка також мають термін — після його завершення роботодавцю чи самій людині доведеться оновлювати документи.

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