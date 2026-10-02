В Ощадбанку можуть стягувати плату з клієнтів за «неактивні» рахунки навіть після закриття картки. У держбанку пояснили, чому це відбувається і як не переплатити.

Правила карткових комісій у банках часом стають несподіванкою для клієнтів. В Ощадбанку уточнили, що закриття картки не дорівнює закриттю рахунку, тож за тривале невикористання рахунку можуть списати окрему плату.

Ідеться про тариф під назвою «Обслуговування неактивного рахунку». Його нараховують за повну відсутність операцій протягом 12 місяців поспіль. Водночас із-під цієї тарифікації виключено списання комісій, а також перекази на віртуальну картку та з неї.

Автоматичне стягнення можливе навіть тоді, коли людина вже приходила до відділення із заявою про закриття. Якщо рахунок не закрито повністю, через рік клієнт може отримати попередження: щоб уникнути списання, потрібно «оживити» рахунок протягом наступних 30 днів.

Як повідомляють Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу банку, у 2026 році за неактивний рахунок протягом року передбачено близько 150 гривень. Водночас у борг суму не переведуть: якщо на балансі не вистачає повної суми комісії, стягнення не відбудеться.

Як правильно закрити картку та рахунок

У застосунку та веббанкінгу «Ощад 24/7» можна закрити картку, якою ви не користуєтеся. Та це стосується саме картки, а не рахунку. Щоб повністю припинити відносини з банком, потрібно звернутися до відділення та подати заяву.

Головна умова закриття — на рахунку не має лишатися жодної копійки. Навіть залишок у 0,84 копійки не дозволить фінустанові закрити рахунок. Такі гроші слід забрати через касу або переказати на інший рахунок. Якщо залишити хоча б дрібну суму, рахунок не закриється, а за рік банк почне списувати комісію за неактивність.

Після цього періоду залишки коштів перенесуть на окремий балансовий рахунок. Якщо власник не звернеться по гроші протягом трьох років, банк автоматично закриє рахунок і припинить будь-які нарахування.

Як уникнути комісії в Ощадбанку

Найпростіший спосіб не переплачувати — звернутися до відділення і повністю закрити рахунок. Якщо ж розривати відносини з банком не хочеться, але карткою ви користуєтеся рідко, достатньо час від часу робити «символічні» операції:

відкрити онлайн-депозит у «Ощад 24/7»;

розраховуватися карткою хоча б раз на шість місяців;

раз на три місяці поповнювати мобільний телефон на кілька гривень;

виконувати будь-які інші фінансові операції з карткою.

Будь-яка з цих дій перезапускає відлік неактивності, тож банк не вважатиме рахунок занедбаним і не нараховуватиме додаткову комісію.

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