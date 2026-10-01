Після чергового перерахунку розмір пільги на оплату житлово-комунальних послуг може змінитися — виплата стає меншою, а іноді людина взагалі втрачає право на неї. У Пенсійному фонді пояснили, які обставини найчастіше впливають на рішення.

Пільга для пенсіонерів в Україні після перерахунку може зникнути, якщо змінилися доходи, склад сім'ї чи інші обставини. Про це повідомляє ПФУ.

Чому зникає знижка на комуналку

Найпоширеніша причина — зміна доходу сім'ї. Для частини отримувачів знижка на комунальні послуги залежить від доходу: у 2026 році її надають, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну людину не перевищує 4 660 гривень.

Право на виплату Пенсійний фонд визначає автоматично, зокрема за даними податкової служби. Якщо під час перерахунку дохід перевищив поріг, гроші можуть перестати нараховувати.

Водночас це стосується не всіх: учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих Захисників знижки надаються незалежно від доходу.

Також на розмір виплати впливають зміни у складі сім'ї, переїзд, зміна переліку комунальних послуг і закінчення терміну дії посвідчення, що підтверджує право на знижку.

Що робити, якщо виплату припинили

Якщо замість знижки призначили житлову субсидію, виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем призначення субсидії. Для пільговиків, право яких залежить від доходу, субсидія може стати альтернативою — для цього треба звернутися до Пенсійного фонду.

Про зміну складу сім'ї, місця проживання чи переліку послуг слід повідомляти орган Пенсійного фонду. Якщо термін дії посвідчення закінчився, також варто звернутися до Фонду, щоб підтвердити право на виплату на новий період.

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