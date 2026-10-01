Мобілізація в Україні під час воєнного стану триває, однак закон чітко визначає перелік осіб, яких не можуть призвати примусово. У жовтні 2026 року ці правила залишаються чинними.

Правила мобілізації в Україні у жовтні залишилися незмінними — перелік тих, кого не призвуть примусово, визначає стаття 23 закону «Про мобілізаційну підготовку». Як повідомляє ТСН, від 1 жовтня 2026 року діють попередні норми.

Хто не підлягає призову в жовтні

Закон не мобілізує чоловіків віком до 25 років та осіб, старших за 60. Водночас є винятки: молодших за 25 можуть призвати, якщо вони набули статусу військовозобов'язаного — після військової кафедри, зарахування до запасу чи проходження служби. Представники вищого офіцерського складу можуть служити до 65 років.

Друга категорія — стан здоров'я. Не підлягають призову люди з інвалідністю та ті, кого через тяжкі хвороби визнали непридатними й виключили з військового обліку. Обмежень залежно від групи інвалідності закон не встановлює, проте відстрочку потрібно оформити офіційно.

Також не призивають заброньованих працівників критично важливих підприємств та установ. Відмітка про бронювання має бути у військово-обліковому документі, зокрема в застосунку «Резерв+». Бронювання діє зазвичай від шести до 12 місяців, після чого роботодавець за потреби оформлює його повторно.

Окрему підставу дає оформлена відстрочка. За статтею 23 її можуть отримати одинокі та багатодітні батьки, опікуни недієздатних родичів і батьки дітей з інвалідністю. Не призивають також студентів, які вперше здобувають вищу освіту, та педагогів шкіл і вишів, якщо заклад є їхнім основним місцем роботи.

Окремі правила діють для звільнених із російського полону — їх не призивають примусово, вони можуть приєднатися до війська лише добровільно. А чоловіки, які уклали контракт у 18–24 роки, після звільнення отримують відстрочку на 12 місяців.

Як оформити статус, що звільняє від призову

Сама наявність підстав для відстрочки чи бронювання не означає автоматичного звільнення: статус треба підтвердити офіційно, інакше чоловіка можуть призвати на загальних підставах. Відстрочка і бронювання мають обмежений термін дії, тому їх періодично продовжують.

Окремо нагадаємо: щодо жінок мобілізація в Україні лишається добровільною — примусового призову немає, служба можлива лише за контрактом. На військовому обліку перебувають лише жінки з медичною чи фармацевтичною освітою; повістки їм надходять виключно для звірки персональних даних, без обмежень на виїзд за кордон.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: чи випустять за кордон чоловіка з відстрочкою для супроводу дружини.

Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: чи можна виїхати за кордон після зняття з військового обліку.