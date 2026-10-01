Правила мобілізації в Україні у жовтні залишилися незмінними — перелік тих, кого не призвуть примусово, визначає стаття 23 закону «Про мобілізаційну підготовку». Як повідомляє ТСН, від 1 жовтня 2026 року діють попередні норми.

Хто не підлягає призову в жовтні

Закон не мобілізує чоловіків віком до 25 років та осіб, старших за 60. Водночас є винятки: молодших за 25 можуть призвати, якщо вони набули статусу військовозобов'язаного — після військової кафедри, зарахування до запасу чи проходження служби. Представники вищого офіцерського складу можуть служити до 65 років.

Друга категорія — стан здоров'я. Не підлягають призову люди з інвалідністю та ті, кого через тяжкі хвороби визнали непридатними й виключили з військового обліку. Обмежень залежно від групи інвалідності закон не встановлює, проте відстрочку потрібно оформити офіційно.

Також не призивають заброньованих працівників критично важливих підприємств та установ. Відмітка про бронювання має бути у військово-обліковому документі, зокрема в застосунку «Резерв+». Бронювання діє зазвичай від шести до 12 місяців, після чого роботодавець за потреби оформлює його повторно.

Мобілізація в Україні

Окрему підставу дає оформлена відстрочка. За статтею 23 її можуть отримати одинокі та багатодітні батьки, опікуни недієздатних родичів і батьки дітей з інвалідністю. Не призивають також студентів, які вперше здобувають вищу освіту, та педагогів шкіл і вишів, якщо заклад є їхнім основним місцем роботи.

Окремі правила діють для звільнених із російського полону — їх не призивають примусово, вони можуть приєднатися до війська лише добровільно. А чоловіки, які уклали контракт у 18–24 роки, після звільнення отримують відстрочку на 12 місяців.

Як оформити статус, що звільняє від призову

Сама наявність підстав для відстрочки чи бронювання не означає автоматичного звільнення: статус треба підтвердити офіційно, інакше чоловіка можуть призвати на загальних підставах. Відстрочка і бронювання мають обмежений термін дії, тому їх періодично продовжують.

Окремо нагадаємо: щодо жінок мобілізація в Україні лишається добровільною — примусового призову немає, служба можлива лише за контрактом. На військовому обліку перебувають лише жінки з медичною чи фармацевтичною освітою; повістки їм надходять виключно для звірки персональних даних, без обмежень на виїзд за кордон.

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